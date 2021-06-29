В Калининграде родители борются за жизнь маленькой Луны с редкой формой аллергии

По словам мамы девочки, поставить точный диагноз врачи пока не могут. Фото: семейный архив.

В редакцию «Комсомолки» обратилась Василиса Костюшко. Она пытается решить две проблемы: наконец понять, что не так со здоровьем ее полуторагодовалой дочери, а еще - наладить питание ребенка. Единственное, что не вызывает аллергии у ребенка, - это дорогостоящая лечебная смесь. Но девочка растет, и она должна уже иначе питаться.

- Я - мама особенной девочки Луны, ей 1 год и 6 месяцев, - рассказывает Василиса. - С самого рождения мы боремся за жизнь и пытаемся найти способы наладить питание, с которым она сможет не только существовать, но и развиваться, стать как все обычные дети.

Василиса вспоминает, что проблемы со здоровьем у ребенка проявились сразу же после рождения.

- Родилась моя дочь в 29 недель, но она выжила! - вспоминает мама. - Через полтора месяца нас выписали из Калининградского регионального перинатального центра домой с наблюдением в кабинете катамнеза. Сказать, что выписали полностью здоровыми, не могу. Повторяющиеся апноэ (остановка дыхания), подозрение на эпилепсию, но самое главное - ребенок не мог нормально кушать, проблемы с пищеварением пришли сразу же. Очень тяжело нам далась подборка смеси. Пробовали практически все, начиная от самых простых и доходя до космически дорогих лечебных, и случайно наткнулись на «НАН» безлактозный - он подошел!

Во время введения прикорма организм Луны молниеносно среагировал.

- Были аллергические реакции в виде крапивницы, атопического дерматита, опухания, повышалась температура, наблюдалось сильное вздутие живота, - говорит Василиса. - Чтобы вывести весь аллерген из организма, посоветовали перейти на смесь Alfare Amino, просидели мы на этой смеси около двух месяцев! И ребенку стало лучше. Но введение прикорма так же не увенчалось успехом, высыпания буквально после первой ложки на 10-15-й минуте (на щеках, спине, ножках). Долго просидеть на этой смеси мы не имели возможности, так как стоимость одной банки составляла более 3 000 рублей. Ее хватает на 3 дня.

Мама девочки говорит, что пока точного диагноза ее дочери не поставили.

- Под вопросом - наследственное нарушение обмена веществ, - уточняет Василиса. - Единственное, что знаем точно по результатам платного анализа на генетику, - у Луны полная непереносимость лактозы. С этими результатами мы обратились в генцентр Москвы. Там нам порекомендовали пройти еще одно исследование, его стоимость - 59 000 рублей. Мы так и сделали 11 мая 2021 года. Но результат нужно ждать аж 90 дней!

Сложность заключается в том, что семья до сих живет в состоянии неопределенности. Медики и в Калининграде, и в московских центрах разводят руками - все время требуются дополнительные исследования, наблюдения.

- Так не может продолжаться, - говорит Василиса. - Мы нашли возможность обследоваться в Германии, сдать генетические анализы там. Но самостоятельно мы не в силах справиться со сбором средств для этого обследования. Чуть больше четверти заявленной суммы уже собрано (всего необходимо 400 тысяч рублей). Мы надеемся на поддержку неравнодушных калининградцев. Пожалуйста, помогите нам!

КОНКРЕТНО

Как помочь Луне Морозовой?

Более подробную информацию о Луне можно узнать в Инстаграме - @osobennaya_luna (страничку ведет мама девочки, здесь идет сбор и на дорогостоящее питание для ребенка, а также на обследование в Германии).

Сбор на питание малышки ведет также калининградский благотворительный центр «Верю в чудо» www.deti39.com.