Режиссер фильма «Красный призрак»: «Когда снимали, ориентировались на Германа и Тарантино»

Алексей Шевченков сыграл настоящего супергероя. Фото: кадр из фильма

В Балтийске состоялся специальный показ нового военного фильма «Красный призрак». Первыми зрителями стали военнослужащие и курсанты – всего около 300 человек.

Картину представил режиссер Андрей Богатырев. Главную роль в фильме сыграл наш земляк из Черняховска, актер Алексей Шевченков («Иуда», «Турист», «Ворошиловский стрелок»). С ними мы и поговорили о фильме, работа над которым продолжалась 7 лет. Бюджет ленты составил 85 миллионов рублей, из которых 30 выделил федеральный минкульт. В итоге был снят истерн или красный вестерн – необычный приключенческий формат для отечественных военных фильмов. В нем много стрельбы и драк, интригующий музыкальный ряд, фактурные персонажи.

Картину покажут в 110 странах

- Фильм был снят в 2018 году, - рассказывает Андрей Богатырев. - Но долго мы не могли найти ни прокатчиков, ни дистрибьюторов, ни канал, который бы нас поддержал. Потому что фильм наш нестандартный, неформальный. Многие боялись подписывать контракт, потому что не знали, что с нами делать. Они никак не могли классифицировать картину, долго ее рассматривали... Потом несколько кинокритиков высказались о том, что фильм интересный и как-то пошла волна, пошли отзывы. Но на ранней стадии кино не восприняли.

- Почему?

- У нас есть вещи, которые в российских военных фильмах обычно не делают. Например, у нас нет ура-патриотизма. У нас есть юмор, который обычно отсутствует в военных фильмах. У нас немножко другое отношение к немцам. Не воспринимаем их как безликих отрицательных героев.

Наконец, у нас много стрельбы, но нет глобальных военных сражений. Многие прокатчики говорили, что хотели бы видеть как раз масштабные баталии.

В итоге мы нашли компанию, которая забрала у нас права и хорошо продала картину для мирового показа. Фильм закупили 110 стран для показа на интернет-площадках. В России «Красный призрак» вышел в прокат в «Каро» 10 июня. Но у нас не хватило денег на рекламную компанию – она была минимальная, поэтому мало кто знал, что фильм идет. В прокате картина, к сожалению, прошла незамеченной. Сборы получились совсем скромные. Но фильм выйдет на интернет-платформах, а потом на телевидении.

Кто стал вдохновением

- На какие работы вы ориентировались, когда снимали «Красного призрака»?

- Ориентировались на советских режиссеров. Смотрели фильмы Германа «Проверка на дорогах» и «20 дней без войны», смотрели «Они сражались за родину», «На войне как на войне». В том числе, конечно, вдохновлялись многими вестернами и фильмами Тарантино.

- Как раз какую-то ассоциацию с тарантиновской «Омерзительной восьмеркой» я уловил. Но из «20 дней без войны» я ничего в фильме не увидел. Германа там нет, Тарантино – есть.

- Конечно. Но и «Проверка на дорогах» именно есть. Потому что мы так относились к персонажам. Если помните, там есть разные персонажи и у каждого – своя линия. Нам было важно сделать живой фильм.

Снимали в деревне

- Мой друг и актер Павел Абраменков приехал как-то и сказал, что у него есть сценарий про войну, - вспоминает режиссер. - Прочитал начало и мне очень понравилось, мы решили вместе работать, подключили еще двух наших друзей: Вячеслава Шихалеева и Константина Симонова. Собирались у Кости в деревне Низовское Масальского района Калужской области: репетировали, прорабатывали сценарий. Потом поехали по ветеранам, брали интервью, чтобы собрать материал, привлекали еще сценаристов.

Мечтали снять фильм там, где писали сценарий. Так и сделали. Жили в деревне, там же построили декорации. Там же по сюжету происходит действие.

Вольфгангу Черни пришлось на съемках особенно тяжело. Фото: кадр из фильма

Я очень люблю съемки, и не было такого: «Вот, пришлось трудно». Это не трудно, а интересно. Это целое приключение. Зима есть зима! Бывали дни совсем холодные. Особенно пришлось померзнуть Вольфгангу Черни (актер родом из Австрии, известен по фильмам «Скажи ей», «Собибор», «Тобол», «Т-34» - Ред.). У нас он появляется полностью раздетым на морозе.

- Кто для вас главный герой в фильме?

- Специально сделано так, что одного главного героя нет. Это фильм о неизвестном солдате. Они все составляют образ неизвестного солдата. Все они в каком-то смысле являются красными призраками, защитниками. Когда один погибает, на его место встает другой.

- Это мифический образ.

- Кино и искусство вообще – это разговор на уровне образов. На уровне информации разговор – это можете взять и почитать документы. Фильм же несет эмоциональный образ. Из таких маленьких событий, показанных в фильме, соткана наша Победа.

Алексей ШЕВЧЕНКОВ:

«Сидел в сугробе, пока настраивали аппаратуру»

Актер поделился самыми сложными и яркими моментами съемок.

- В фильме ваш персонаж легко одет, как и остальные. За исключением, наверное, героя Владимира Гостюхина, который ходил в теплом тулупе.

- Владимир Васильевич был одет тепло, и думали о том, чтобы он не замерз. Но, несмотря на это, он сильно заболел. Морозы – это сложная сторона съемок. Когда я брал винтовку в руки, я больше трех минут не мог ее держать. Ладони застывали, руки не слушались.

Когда меня закопали в сугроб (этого кадра в фильме нет, наверное, он не получился), я должен был выскочить из него. Ну вот, меня закопали, и тут слышу: «Ой, подождите, подождите…». Что-то они настраивали, проверяли. А я лежу под снегом, и мерзну. Потом по команде выскакиваю из сугроба, вскидываю винтовку и понимаю, что она у меня из рук падает, потому что пальцы не держат.

Когда у нас была финальная драка с Вольфгангом, я так замерз, что руки совсем не слушались, и я случайно ударил его винтовкой по пальцам. Представляю, как ему было больно. А потом Вольфганг мне попал в лоб, и я упал в костер. Но это совсем не тот кадр, который вошел в фильм. Так что мы обменялись любезностями (смеется).

- Как же вы согревались?

- Нам повезло. На хуторе у друга стоит баня. Там и прогревались. Это здорово спасало!... Я очень рад за режиссера Андрея Богатырева. По-моему, у него появляется свой почерк, свое понимание, свой язык кинематографического рассказа. Это уже серьезный шаг к высокому классу. Потому что снять кино и сыграть в нем может почти любой. Я смотрю на эти вещи со своей профессиональной колокольни. Он не побоялся снять такой фильм, от реальности ушел в вестерн. Когда он монтировал, я слышал музыку, смотрел и не знал, как к этому относиться. А в итоге мне понравилось.

- У вас там образ какого-то прям супергероя.

- Наверное, он мог бы быть под стать австрийцу Вольфгангу Черни – красивому и видному актеру. Но у нас вышел какой-то непонятный… Режиссер смог в этом фильме передать две ментальности. Это вычурные, изысканные немцы и наши простые ребята, такие, какие есть. Мне это понравилось. Андрей не стал излишне героизировать наших бойцов. В этом есть какая-то реальность, которая заставила задуматься. Это та правда, которая мне показалась интересной.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Действие происходит зимой 1941 года. Небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне, выходя из немецкого окружения около города Вязьма. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут таинственного солдата, которого называют «Красный призрак». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя. Тем временем советские солдаты собираются вступить в смертельный бой, который возглавит сам «Красный призрак».