В Калининграде отменили часть коронавирусных ограничений и ввели новые

Калининградцы были недовольны новыми правилами поездок в приморские города. Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти отменили ряд новых коронавирусных ограничений, которые действовали менее недели в Калининградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов.

В первую очередь, власти отменили запрет подросткам до 14 лет ходить в магазины без сопровождения взрослых. Теперь молодые калининградцы смогут совершать покупки, но только в нестационарных объектах торговли.

Отменено требование по перевозке по выходным пассажиров в поездах и автобусах на приморских направлениях только на местах для сидения.

Что касается новых ограничений, власти запретили работу ночных клубов, детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности, клубов, центров, студий, а также интерактивных музеев.

Также власти потребовали от владельцев торговых объектов обеспечивать в торговых залах расстояние между покупателями не менее 1,5 метров, в том числе, путем нанесения соответствующей разметки.

Кроме этого, введены послабления в части командировок непривитых сотрудников. Ранее озвученный запрет отныне не распространяется на работников компаний, занимающихся грузоперевозками.