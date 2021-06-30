Отберут ли у Калининграда Суперкубок России из-за ковида

Игра запланирована на 17 июля и наверняка вызовет ажиотаж у болельщиков. Фото: Александр КАТЕРУША

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» должен пройти на стадионе «Калининград» 17 июля. По статусу это будет, пожалуй, самое крупное футбольное событие на нашей арене за почти что два года - с тех пор, как мы принимали у себя встречу сборных России и Казахстана во время отбора на чемпионата Европы-2020.

Однако в последние дни над битвой за Суперкубок в Калининграде начали сгущаться тучи. Причина очевидна - стремительно ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в нашем регионе. Запрета на проведение спортивных мероприятий, напомним, пока нет. С 25 июня по 15 июля в Калининградской области введен только запрет присутствия зрителей на соревнованиях в помещении. Тем не менее, встревоженные болельщики уже задали вопрос губернатору в Инстраграме. Антона Алиханова попросили прокомментировать слухи о том, что Роспотребнадзор решил провести Суперкубок в Калининграде без болельщиков. Глава региона эту информацию опроверг.

В понедельник в СМИ стали мелькать заявления из других регионов, куда могут перенести матч из Калининграда. Так, генеральный директор клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил «Спорт-Экспрессу», что технически все готово провести финал Суперкубка России.

- Поле в идеальном состоянии, хороший стадион, - прорекламировал Измайлов.

В том же ключе высказался президент «Урала» Григорий Иванов.

- Надеюсь, что ситуация с коронавирусом в Калининграде успокоится, и все будет хорошо. В любом случае мы всегда готовы к проведению матчей подобного масштаба, — сказал Иванов «СЭ».

Последнее слово остается за руководством Российской Премьер-Лиги. Комментарий уже дал пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов и его слова звучат обнадеживающе

- Пока вопрос переноса матча из Калининграда не обсуждался, - заверил он.

Интересно, что в этом году наш город имеет шансы принять сразу два Суперкубка. Еще один - волейбольный - должен пройти в Калининграде 10 октября. Биться будут калининградский «Локомотив» и казанское «Динамо-Ак Барс».

Остается надеяться, что мы увидим обе игры.