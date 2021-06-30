Юбилей Калининградской области, год 1989-й: как мы начали «отставать» на час от Москвы

В Москве три часа дня, а у нас – еще два. Живем так уже больше 30 лет. Но до сих пор далеко не все согласны с тем, что эта разница во времени – оптимальна. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В 1989 году последнее воскресенье первого весеннего месяца выпало на 26 марта. И в этот день, по заведенному тогда порядку, на просторах Советского Союза началось летнее время. Но калининградцы стрелки уже не перевели. В соответствии с постановлением от 14 марта 1989-го Совета Министров СССР с 26 марта мы стали жить с часовой разницей относительно «мск», приблизившись к местному поясному (солнечному) времени.

Добиваться этого калининградцы начали в 1987 году, в областной печати развернулась кампания за «жизнь по солнцу». И вот через пару лет Москва разрешила области перейти на свое время. В порядке эксперимента.

Первые итоги жизни по собственным часам были подведены в начале осени – незадолго до перехода на зимнее время. Никакого хаоса и рассогласования с центром, которыми пугали пессимисты, у нас не произошло. А самочувствие калининградцев тем летом было заметно лучше, чем в предыдущие аналогичные периоды. И потому 24 сентября 1989-го, когда истек срок действия летнего времени, мы перевели стрелки на час назад – чтобы по-прежнему «отставать» от Москвы. Хотя знающие люди уже и в ту пору говорили, что разница должна составлять два часа. Лишь в этом случае, дескать, будем жить совсем «по солнцу», в полном соответствии с местным временем, что еще благотворнее скажется на здоровье и работоспособности.

Временные трудности

Однако не всем нравилось так жить. «Отставание» от Москвы воспринималось как отрыв от «метрополии», как первый шаг на пути к автономному существованию области. Тем более страна уже затрещала по швам. А у нас была озвучена идея создания «Балтийской республики», инициаторы которой одобряли идею о еще большей, двухчасовой разнице со столицей: чем больше «самостийности», тем лучше. Противники их требовали возврата местного времени к «мск», а уж предложение о том, чтобы мы стали отставать от столицы еще на час, и вовсе называли «часовым механизмом сепаратизма».

Еще один момент, связанный с переходом на местное время, не устроил даже самых ярых его сторонников. Вслед за поездами дальнего следования и электрички-дизели у нас стали курсировать «по Москве». Так удобнее железнодорожникам. А вот пассажиры путались и опаздывали. Катавасия эта с пригородными составами длилась 20 лет, «дальние» на «клд» вернулись вообще лишь в 2018 году. Немудрено, что у многих по-прежнему срабатывает рефлекс, сформированный за столько лет: во сколько уходит поезд, по какому времени?

Сложно привыкали и к тому, что «главная» передача советского ТВ – программа «Время» стала начинаться в 20.00, а не в девять вечера, как это было на протяжении долгих лет. Не пришлось по душе и новогоднее расхождение во времени. Это теперь за пять минут до калининградского Нового года первое лицо региона произносит подобающие случаю слова, после чего поднимаем бокалы под бой часов на башне Кафедрального собора на острове Канта. А 31 декабря 1989-го было так. Посмеиваясь над этой новой странностью, в 23.00 чокнулись под московские куранты. Когда же наступил калининградский Новый год, торжественный момент ТВ никак не обозначило, и каждый был вынужден определять его сам – уж как получится.

Туда, сюда, обратно…

В 1991 году мы уже начали привыкать жить по собственным часам. Как вдруг «наверху» было решено: 31 марта, когда страна переведет стрелки на «лето», Калининград должен вернуться на «мск». Ух, какой у нас поднялся шум! Причем были и мнения «за». Целые трудовые коллективы выражали одобрение возврата: поэкспериментировали – и хватит. Но большинство высказалось иначе: хотим жить по своему времени!

29 марта 1991-го состоялось заседание исполкома областного Совета народных депутатов. Первым (видимо, как самый важный) там рассмотрели вопрос «Об исчислении времени на территории области». И приняли такое решение: признать целесообразным сохранить существующую часовую разницу между Москвой и Калининградом.

Казалось, вопрос был закрыт. Однако уже к концу года он опять «встал». Реформаторский зуд тогда был во всем. Вот и тут снова решили «улучшить». В результате чего 3 ноября 1991-го мы вернулись к жизни по столичным часам. Удивительно: страна рушилась, а у нас – все туда-сюда стрелки гоняли. Похоже, этот вопрос беспокоил общественность даже больше, чем судьба СССР. И, несмотря ни на что, противники жизни «по Москве» гнули свою линию. А в итоге – родилось специальное постановление главы обладминистрации Юрия Маточкина: с 02.00 19 января 1992-го установить на территории региона применение московского времени минус один час.

С тех пор так и живем. Продолжая спорить о том, по какому времени жить лучше.

КСТАТИ

Хотелось перемен

В 1989 году глава Калининградской области впервые в ее истории сам покинул свой пост.

Перед выборами в Верховный Совет СССР в Черняховском избирательном округе 1-му секретарю обкома КПСС Дмитрию Романину конкуренцию неожиданно составил Владимир Вобликов – молодой «возмутитель спокойствия». Незадолго до того его назначили заведующим орготделом горкома партии в Балтийске. А вообще он больше был известен как диск-жокей Гусевского Дома культуры (официально должность именовалась – «лектор молодежной дискотеки»).

Дмитрий Романин сошел с дистанции еще на предвыборном этапе. Фото: Архив автора

На встречах с избирателями Романин говорил правильные, трезвые вещи. Предлагал не рубить сплеча, двигаться к новому без резких движений. Но избирателю все это казалось, как правило, скучным и устаревшим. То ли дело Вобликов, который с огоньком, ярко и образно призывал к ломке старого.

В итоге Романин сошел с дистанции еще на предвыборном этапе – избиратели его не поддержали. А Вобликов 26 марта 1989-го стал народным депутатом СССР. Почему проголосовали за него? Очень уж перемен хотелось.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

7 января 1989-го в Калининграде впервые прошла выставка кошек. Доход от нее был перечислен в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Армении, случившегося в декабре 1988-го.

С 12 по 19 января в области, как и по всей стране, состоялась перепись населения. У нас тогда насчитали 871 159 человек.

18 февраля в парке «Юность» заложили памятник в честь воинов-интернационалистов.

В марте улицу Жданова переименовали в улицу Брамса (так она называлась и во времена Кёнигсберга).

В марте могила Канта и Кафедральный собор были включены в перечень памятников мировой культуры ЮНЕСКО.

7 апреля в Парке культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ (ныне – Южный) открыли знак в память о гвардии старшем лейтенанте Ефиме Исаеве и гвардии старшине Григории Берёзе, погибших 7 апреля 1945-го. Их штурмовик Ил-2 был обнаружен при чистке рва. Останки передали родственникам, которых разыскали с помощью суперпопулярной тогда программы «Взгляд».

Штурмовик Ил-2 и останки героев обнаружили спустя 44 года. Фото: Архив автора

С мая в регионе впервые начал функционировать «Телефон доверия» для тех, кому была нужна помощь психолога.

26-28 мая в кинотеатре «Октябрь» (ныне – Дом искусств) проходили премьерные показы документальной ленты «Силуэты города Канта», снятой «Леннаучфильмом» в 1988 году. Впервые историю Калининграда представили продолжением истории Кёнигсберга, вызвав у зрителей полярную реакцию.

7 июня в области был зарегистрирован первый коммерческий банк (13 декабря 2013-го «Инвестбанк» лишат лицензии, невыплаты вкладчикам вызовут «народные волнения»).

В июне у нас впервые была издана книга на средства автора – сборник стихов Владимира Михайлова.

21 июня улицу Юридическую переименовали в честь Виктора Пацаева. 7 июля там была открыта мемориальная доска, на церемонию приехала вдова нашего земляка-космонавта.

6 июля доску в память о Бесселе открыли на улице, носящей его имя в Калининграде.

9 августа в Пуэрто-Рико завершился юношеский чемпионат мира по шахматам, в категории девочек до 14 лет победила Аня Сегал – ученица школы № 10 Калининграда.

1 сентября заработала еще одна школа – № 35.

6 сентября затонул траулер «Ладушкин», протараненный финским танкером. Погиб весь экипаж – 15 человек.

В сентябре у нас впервые работал «Луна-парк».

6 сентября во второй полет отправился наш земляк-космонавт Александр Викторенко.