Александр Ярошук помог заготовить дрова жителям Правдинского района

В одном из дворов Александр Ярошук помог 93-летней хозяйке нарубить дров. Фото: Александр КАТЕРУША

Это в Калининграде и крупных городах люди живут с газом, центральным отоплением и проблем не знают. В отдаленных поселках не все так просто. Газифицированы у нас далеко не все населенные пункты и многие на селе вынуждены отапливать свои дома дровами.

Заготовить дрова малоимущим жителям поселка Домново Правдинского района накануне отопительного сезона помог депутат Государственной Думы Александр Ярошук. Машины развозят дрова и выгружают их во дворах. Как только придут холода, будет чем топить печи.

Как рассказал Александр Ярошук, к нему поступало много обращений от жителей поселков Калининградской области после того как было принято решение о сокращении нормы снабжения дровами селян, которые пользуются печным отоплением.

- Норму снабжения, а дрова предоставлялись бесплатно государством и оплачивались из бюджета правительства Калининградской области, сократили с 5 до 2 кубометров. 2 куба на домохозяйство – это очень мало. А купить прицеп дров на 5-6 кубов стоит порядка 8 тысяч рублей. Для жителей области это серьезные деньги, учитывая небольшие зарплаты и пенсии. Семье на отопительный сезон нужен далеко не один прицеп дров. Мы решили помочь, - объяснил депутат.

Всего депутат оказал помощь 55 семьям. В первую очередь поддержку получили малоимущие, одинокие и многодетные.

- Законодательно в эту сессию мы не успеваем поднять вопрос. А дальше нужно будет изменить этот норматив для всех жителей Калининградской области, которые живут с печным отоплением. И норматив уточним. Может это будет не 5 кубов, а 7 или 8. А в каких-то случаях и этого будет мало, если семья большая, если баня есть, где люди моются, если дом большой по площади. Тут нужен индивидуальный подход, – сказал Александр Ярошук и отметил, что ситуацию нужно менять и как можно быстрее газифицировать поселки региона.

В одном из дворов депутат лично разрубил несколько поленьев – помог 93-летней хозяйке. Тут же выяснилось, что у пенсионерки в доме проблемы с подачей воды в санузел. Депутат обещал решить и эту проблему.

Вот такие грузовики в эти дни порадовали многие семьи в поселке Домново Правдинского района. Фото: Александр КАТЕРУША

На соседней улице машину с дровами встречает отец троих детей Андрей Губанов, следом депутата благодарит местная жительница Людмила Кузькина…

- Большая часть поселков Правдинского района не газифицирована. Основной вид топлива это дрова и уголь, - говорит глава администрации Правдинского городского округа Владимир Бакалин. - Уголь очень дорогой, населению не под силу покупать. Но и на дрова цена растет сильно. А объемы, которые выделяются для приобретения древесины, уменьшаются. В итоге не всем хватает лимитов, которые выделяются на дрова. В этом году больше 50 семей не получили дрова. Поддержка, которая им оказана, очень кстати.