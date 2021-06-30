Банк «Открытие» и банки-партнеры открыли финансирование строительству электрометаллургического комплекса в Выксе

Банк «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбер открыли финансирование масштабному проекту «Эколант» в моногороде Выксе Нижегородской области. Он позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2000 на период строительства. «Эколант» соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям и повестке на уменьшение углеродного следа.

Банки предоставили первый транш, эквивалентный 33 млн евро, на создание металлургического комплекса «Эколант»: по 40% предоставили «Открытие» и Сбер, а 20% – это средства ВЭБ.РФ. Завод возводится в моногороде Выксе Нижегородской области. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа.

Старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова:

«Мы видим, что спрос на ответственное инвестирование растет – помимо прибыли, целью наших корпоративных клиентов становится устойчивое развитие. Для нашей страны «Эколант» стал пилотным проектом «зеленой» металлургии. В нем используются технологии, передовые не только для России, но и для Европы. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений и запуске крупного производства в сжатые сроки, что требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных для реализации столь высокотехнологичного проекта».

Директор ООО «Эколант» Андрей Кухно:

«Металлургический комплекс «Эколант» будет сочетать в себе экологичные технологии и уникальные инженерные решения. Он обеспечит зеленой сталью выпуск продукции высоких переделов для топливно-энергетического комплекса и транспортной сферы. Первые средства, которые поступят в рамках финансирования, мы направим на приобретение высокотехнологичного оборудования. Мы признательны нашим банкам-партнерам за профессиональный подход. «Эколант», который планируется запустить в 2025 году, даст импульс развития металлургической отрасли и будет способствовать росту экономики России в целом».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.