Последний заключенный покинул замок 28 июня. Фото: Правительство Калининградской области

Самая удивительная тюрьма в России до недавнего времени находилась в Калининградской области, точнее, в Гвардейске - небольшом райцентре, расположенном на берегах сразу двух рек - Преголи и Деймы. Заключенные жили под готическими сводами замка Тевтонского ордена Тапиау. Камерами им служили тесные кельи, в которых некогда ютились рыцари-монахи, на прогулку они выходили в вымощенный гранитом дворик, по которому в Средние века цокали копытами рыцарские лошади, на свет божий они смотрели сквозь узкие зарешеченные бойницы. Но сказка кончилась. Как сообщил руководитель службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, тюрьма закрылась, Тапиау покинул, собрав скромные пожитки, последний заключенный.

Западный флигель замка Тапиау. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

«Наконец-то! Завершается многолетний процесс передачи объекта культурного наследия федерального значения «Замок Тапиау, XIII век» из федеральной в областную собственность. Напомним, что соответствующее поручение дал Президент России В.В. Путин. На днях переведены в другие исправительные учреждения последние осужденные, в настоящее время началась «сверка» передаваемого имущества», - написал Евгений Маслов в своем телеграм-канале «Прекрасное далеко».

Звездчатые своды замка Тапиау. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Разговоры о том, что замок Тапиау, между прочим, прекрасно сохранившийся, превратить из тюрьмы в туристический объект, начались еще в бытность губернатора Георгия Бооса, в середине 2000-х годов. И УФСИН было, во всяком случае, на словах, не против. Но то ли заключенных в Калининградской области было слишком много, то ли мешали разного рода бюрократические формальности, но лед не мог тронуться на протяжении десятилетий. Пока не появилось поручение президента. Тут уж бюрократам пришлось волей неволей шевелиться и что-то делать.

- 28 июня последние осужденные построились и покинули территорию замка, - сообщил "КП" Евгений Маслов. - Сейчас процессом передачи объекта культурного наследия занимается Росимущество.

Впоследствии Тапиау, вероятно, перейдет на баланс Корпорации развития Калининградской области, после чего к делу подключится инвестор, который должен превратить бывшую тюрьму в нечто куда более привлекательное. Во что именно, пока неизвестно. Говорят о туристическом центре с гостиницей, ресторанами и прочими объектами инфраструктуры гостеприимства. Даже называлась стоимость проекта - около 2 млрд рублей.

Замок Тапиау до войны. Фото: Википедия

- В любом случае предстоит большая реставрационная работа, чтобы привести замок в нормальное состояние, - продолжает Евгений Маслов. - Пока там, к сожалению, не все хорошо. Хотя Тапиау - наиболее сохранившийся тевтонский замок на территории Калининградской области.

Как говорят эксперты, Тапиау и сохранился в первую очередь потому, что простому смертному доступ в замок был закрыт. Падкое на добротный немецкий кирпич местное население не рисковало его разбирать. А если бы кто-то рискнул, оказался бы внутри Тапиау. Причем надолго.

СПРАВКА «КП»

Замок Тапиау был построен рыцарями Тевтонского ордена в конце XIII века на берегу Прегеля. Первоначально крепость была деревянной, затем ее перестроили по орденским канонам - низ сложили из полевого камня, верх - из обожженного кирпича.

В XIV веке возле замка выросло поселение, в котором находилось много трактиров. Тапиау обязательно посещало орденское войско, отправлявшееся в поход на Литву. В частности, в замке пил пенное граф Дерби, будущий английский король Генрих IV, основатель Ланкастерской династии. В 1568 году в Тапиау окончил свои дни последний верховный магистр Тевтонского ордена в Пруссии Альбрехт Бранденбург-Анбахский.

В XIX веке замок Тапиау был переоборудован под тюрьму. Он оставался тюрьмой и в прошлом веке. В советское время некоторое время в замке находилась трудовая колония для детей.

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Твердыня Тапиау - визитная карточка современного Гвардейска. Правда, весьма своеобразная, потому что скрывается от туристов за высоким забором с колючей проволокой. В замке сегодня, как, впрочем, и до войны, располагается тюрьма. Точнее, исправительная колония № 7.

- Наше учреждение можно назвать «мягким», - рассказывает замначальника ИК-7 Василий Николенко. - Здесь у нас нет рецидивистов. В основном содержатся те, кто попал за решетку впервые. Много молодежи - без образования и специальностей (подробности).