Июль считается самым жарким месяцем в году, но подтверждается это далеко не всегда. Фото: Александр Подгорчук

По средней температуре воздуха именно июль - самый теплый месяц года в Калининградской области. Правда, есть важное НО: погода в середине лета живет по собственному строгому графику - по-настоящему жаркий июль в Калининграде выпадает лишь раз в четыре года.

Вот какой была средняя температура месяца в нашем городе в последние 15 лет:

2006 г. +21.2

2007 г. +17.0

2008 г. +18,3

2009 г. +18,9

2010 г. +21.3

2011 г. +18.5

2012 г. +18.6

2013 г. +18.2

2014 г. +20.9

2015 г. +17.4

2016 г. +18.8

2017 г. +17.0

2018 г. +20.4

2019 г. +17.6

2020 г. +17.3

Если это «расписание» останется в силе, погода в июле 2021 года в Калининграде приятных сюрпризов не преподнесет. Впрочем, скромная средняя температура еще не означает, что мы будем мерзнуть и ходить в свитерах. Например, в прошлом июле было суммарно 9 дней, когда воздух прогревался выше +25 градусов, при чем трижды доходило даже до +28. Не исключено, что так будет и сейчас. Тем более, что первые дни июля-2021 пройдут практически так же, как первые дни июля-2020: на этой неделе термометры покажут +23..+25 градусов.

- Средняя месячная температура воздуха с большой вероятностью несколько превысит среднюю многолетнюю норму, - обнадеживает кандидат географических наук, главный специалист Центра научно-технической информации БФУ имени Канта Дара Гаева.

Есть и еще одна особенность. Июль в Калининграде - не только самый жаркий, но и один из самых мокрых месяцев в году. Свою норму по осадкам он регулярно перевыполняет. За последние 10 лет этого не произошло лишь трижды (в 2014-м, 2016-м и 2020-м). Вряд ли станет исключением нынешний месяц: уже начиная с пятницы Гидрометцентр прогнозирует в Калининграде дожди.