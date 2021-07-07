В Калининграде администратор поликлиники продавала сертификаты о вакцинации

Вакцину администратор выливала в раковину. Фото: Кадр видео

В Калининграде полицейские задержали старшего администратора одной из городских поликлиник. Женщину подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным полиции, женщина «входила в положение» обращавшихся к ней горожан и выдавала им сертификаты о вакцинации с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках.

«Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты она уничтожала, выливая вакцину в канализацию», - рассказали в пресс-службе МВД. На допросе женщина уточнила, что выливала в раковину однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

За поддельный документ администратор требовала от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. Есть информация, что ее услугами воспользовались более 20 человек.

На администратора завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Беспокоиться стоит и калининградцам, которые решили купить поддельный сертификат вместо укола. Полиция намерена дать правовую оценку их действиям, и, если будут установлены факты использования поддельных документов, их также привлекут к ответственности.