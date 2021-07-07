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Здоровье7 июля 2021 16:14

В Калининграде администратор поликлиники продавала сертификаты о вакцинации

Чтобы скрыть следы преступления, она вскрывала ампулы и выливала вакцину в канализацию
Виктор Сергеев
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Вакцину администратор выливала в раковину.

Вакцину администратор выливала в раковину.

Фото: Кадр видео

В Калининграде полицейские задержали старшего администратора одной из городских поликлиник. Женщину подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным полиции, женщина «входила в положение» обращавшихся к ней горожан и выдавала им сертификаты о вакцинации с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках.

«Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты она уничтожала, выливая вакцину в канализацию», - рассказали в пресс-службе МВД. На допросе женщина уточнила, что выливала в раковину однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

За поддельный документ администратор требовала от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. Есть информация, что ее услугами воспользовались более 20 человек.

На администратора завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Беспокоиться стоит и калининградцам, которые решили купить поддельный сертификат вместо укола. Полиция намерена дать правовую оценку их действиям, и, если будут установлены факты использования поддельных документов, их также привлекут к ответственности.

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В Калининграде за продажу сертификатов о вакцинации задержана администратор поликлиники
В Калининграде за продажу сертификатов о вакцинации задержана администратор поликлиники
Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при содействии Министерства здравоохранения регионального правительства задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра. Она подозревается в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19. «Предварительно установлено, что злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. За поддельный документ администратор требовала от полутора до трех с половиной тысяч рублей. В настоящее время полицейские располагают сведениями о том, что ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек. Сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. «Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности», - добавила Ирина Волк.
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