«Давай выметайся, животное»: В Калининграде пассажира без маски силой выгнали из троллейбуса

В Калининграде уже не в первый раз выгоняют из транспорта нарушителей масочного режима. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде произошел очередной конфликт из-за отсутствия защитной маски у пассажира в общественном транспорте.

Видео инцидента опубликовано в группе «Янтарный ДЛБ» в соцсети «ВКонтакте». На Московском проспекте пассажир троллейбуса - молодой мужчина - отказался надевать в салоне маску, в результате транспортное средство так и осталось на остановке. Сообщается, что водитель и кондуктор вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, чтобы они вывели нарушителя из салона.

Судя по всему, остальным пассажирам явно не хотелось дожидаться правоохранителей. На записи видно, что к нарушителю масочного режима подошел мужчина в маске (которая, правда, прикрывала только рот) и попытался силой поднять его.

- Выходи, давай выметайся, - заявил пассажир в маске. - Ты задерживаешь нас всех.

- Вы как животные себя ведете, - заявил нарушитель масочного режима. И сразу же добавил, что у него есть маска. Однако надевать ее почему то отказался.

- Это ты себя как животное ведешь, - вмешалась в разборку пассажирка.

Мужчину силой стали выталкивать из салона. Уже на выходе он спросил, сопровождая вопрос матерными выражениями:

- Почему вы как животные себя ведете?

Ответа он так и не услышал, однако успел плюнуть в салон. Двери закрылись, троллейбус последовал по маршруту.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области было выявлено 180 новых случаев коронавирусной инфекции. В регионе по поручению губернатора с середины июня усилен контроль масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Также с 1 июля в области введены новые коронавирусные ограничения.