Инсульт в 36 лет: «Голова болела так, что глаза не могла открыть»

Наталья мечтает снова вести музыкальные занятия для детей. Фото: из архива героя публикации

Наталья Дегтярь в 36 лет перенесла инсульт. Сама она считает, что катастрофа случилась не на пустом месте - несправедливо рано ушла из жизни ее мама, следом - папа.

- Мне кажется, я просто всего этого не выдержала, не справилась с потерей, - рассказывает Наталья сегодня.

Сильно болела голова…

В тот поворотный день Наталья плохо себя почувствовала.

- Голова так сильно у меня никогда не болела, - вспоминает собеседница. - Глаза не могла открыть. Вызвали скорую. Приехал врач, молодой человек. Ничего угрожающего в моем состоянии не увидел. Сделал обезболивающее, бригада уехала. А мне лучше не стало. Вскоре около меня уже были врачи другой бригады. Сказали, что меня нужно срочно госпитализировать, подозрение на инсульт. Дальше я плохо помню, если честно. Одно могу сказать, что только через два дня я увидела последствия. Парализована правая сторона, я вообще не могу говорить и ничего не помню.

Началась новая жизнь, вокруг Натальи стали появляться помощники.

- Никаких таких мыслей про то, что я должна выздороветь, что мне надо скорее встать на ноги, во мне не было. Я вообще себя ту плохо помню. И вдруг в больничной палате тогда еще многопрофильной больницы (сегодня - Центральная городская клиническая больница. - Ред.) около меня появилась инструктор ЛФК по имени Лариса. Вот энергия! Она была первым человеком, кто стал выводить меня в новую реальность: учила меня двигаться, жить, мыслить. Через лень, через боль, через отчаяние.

Спустя два месяца Наталья оказалась дома. И реабилитацию нужно было продолжать.

- Я все еще с трудом двигалась, совсем несамостоятельная была, плакала по любому поводу, - рассказывает Наталья. - Муж, надо отдать ему должное, руки не опускал. Стал искать логопеда, потому что понимал, что речь мне возвращать нужно, и чем быстрее, тем лучше. Поиски такого специалиста оказались сложным занятием. Ему встречались логопеды, работающие с детьми. «Добрые» люди обязательно говорили ему тогда, мол, все занятия с такой больной бесполезны, она будет овощем, зачем вы тратите силы и деньги? Но он нашел! И на первом занятии логопед делала мне массаж языка. Как мне было больно! Как же я кричала! Около двух лет мы работали с логопедом. Были и провалы, и успехи, но я начала говорить.

Палочку выбросила и запела

А спустя еще время Наталья оказалась в центре «Мария», где поверили не только в идею ее восстановления после болезни, но и увидели в ней ценного кадра.

- Как только увидела Наталью, а было это четыре с половиной года назад, я сразу поняла, что она обязательно восстановится, - рассказывает Зоя Кочеткова, руководитель Калининградской региональной детско-молодежной общественной организации инвалидов «Мария». - Наталья вообще не помнила ничего. Именно она одной из первых освоила занятия по методике Томатиса (сенсорная звуковая стимуляция, оборудование приобретено при поддержке Фонда президентских грантов), ей очень помогла арт-терапия. Есть ли результат? Наталья перестала бояться социума, она совершенно спокойно себя чувствует в общественном транспорте, магазине, на улице. Она забыла про палочку. Ходит уверенно, сама. Вернулась память. Она хорошо говорит. А как поет! Сегодня прошу ее об одном - еще активнее заниматься, разрабатывать правую руку, потому что не все пальцы в работе. Она может стать полноценным членом нашего коллектива и помогать в реабилитации после инсульта другим калининградцам. (В центре «Мария» уже несколько лет проводится подобная реабилитация именно для взрослых. - Ред.). Наташа все этапы прошла сама, и она на своем примере сможет донести до перенесших инсульт, что и как важно делать для восстановления.

По словам Зои Кочетковой, Наталья может вести и музыкальные занятия, и преподавать вокал.

Мечта о синтезаторе

Наталья справляется с самостоятельной жизнью. С мужем они расстались.

- Живу я одна, два раза в неделю ко мне приходит социальный работник, которая, конечно, пол моет лучше, чем я (смеется). Но я и сама это могу делать и делаю, - рассказывает героиня. - В магазин хожу. Готовлю. Три раза в неделю езжу на рейсовом автобусе из Балтийска в Калининград, посещаю занятия в центре «Мария»: логопед, вокал, рисование. Все эти занятия способствуют моему выздоровлению. Но, к сожалению, финансово я очень ограничена, поэтому не могу заниматься чаще.

Мой близкий круг убеждает меня в том, что я могу возвращаться к своей работе, а по профессии я - музыкальный работник в детских образовательных учреждениях. Конечно, в детский сад или школу меня вряд ли трудоустроят. Но вот быть полезной в стенах «Марии» я могла бы, и эта мысль меня поддерживает и вдохновляет. Я мечтаю о небольшом пианино, даже интересовалась в магазине. Самый простой синтезатор стоит порядка 40 тысяч рублей. Я бы могла и дома, играя на нем, разрабатывать руку, возвращать себе навыки. И тогда я еще быстрее смогла бы приступить к работе, помогать другим.

Есть идея, как помочь

Екатерина Колупаева работает пиар-специалистом в центре «Мария» недавно. Именно ей пришла в голову мысль помочь Натальей Дегтярь с покупкой синтезатора.

- Когда осознала, что на самом деле недостает Наталье в восстановлении, в социализации, у меня родилась такая идея, - говорит Екатерина. - Клуб «Народный экскурсовод» в Калининграде довольно часто работает в с разными социальными инициативами. Я обратилась к руководителю - Виктории Корневой, и вот к какому решению пришли. 10 июля 2021 года в Балтийске пройдет благотворительная экскурсия, все средства от которой пойдут на покупку небольшого синтезатора для работы в домашних условиях для Натальи Дегтярь. Записаться на экскурсию можно уже сегодня по телефону «Народного экскурсовода» 8 (4012) 52-42-52. Кроме того, если есть желание поддержать Наталью в ее занятиях с логопедом, можно воспользоваться реквизитами центра «Мария» на официальном сайте www.mariyacenter.ru.

- Экскурсию проведет опытный экскурсовод Варвара Лалэко, - говорит Виктория Корнева. - Прогулка будет не только по Балтийску, но и по Балтийской косе. А финалом этой экскурсии станет встреча с Натальей Дегтярь. Она немножко расскажет о себе, можно будет послушать ее песни, пообщаться с ней.

По словам Виктории Корневой, для профессионального экскурсовода прогулка по городу - это ведь в первую очередь про любовь к городу, к его жителям.

- А если такая прогулка еще и поможет кому-то, сделает человека счастливее - да это только в радость всем участникам хорошего дела! - резюмировала Виктория.