Глава Янтарного – о туристическом сборе в Калининградской области: Это очень правильно, одни плюсы!

По словам Крупина, в сезон в Янтарном очень большая нагрузка на территорию, поэтому курортный сбор необходим. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с 2022 года планируют ввести курортный сбор. Брать его будут в гостиницах при заселении или при выезде. Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак озвучил вероятную сумму сбора – до 100 рублей. Однако, точно сумму еще не определили.

Глава Янтарного Артур Крупин поддержал грядущее нововведение в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Туристический сбор это правильно. Потому что в сезон очень большая нагрузка на территорию, - сказал глава Янтарного Артур Крупин.

Он привел в пример «схему и механизмы, которые работают на Куршской косе».

- Это очень правильно, это возможность сохранения экологии, возможность улучшения инфраструктуры и создания благоустроенных территорий в межсезонье. Одни плюсы! – сказал Артур Крупин. – Вводить курортный сбор надо.

Чиновник, однако, не смог назвать сумму сбора, который ожидается в курортном Янтарном.

Ранее говорилось, что курортный сбор не будет касаться жителей Калининградской области либо людей, которые имеют в регионе собственность, спортсменов, приехавших на соревнования, гастролирующих артистов.

Курортный сбор планируют ввести с начала следующего года, с 1 января 2022. Причем работать он будет не только на побережье Балтийского моря, но и на востоке области, в отдаленных муниципалитетах.

Под курортный сбор не попадут туристы, которые самостоятельно бронируют квартиры, например, через сайты с объявлениями.

Добавим, что еще летом 2020 года Андрей Ермак говорил, что курортный сбор – это вопрос перспективы трех-четырех лет. Тогда министр сказал, что туристический сбор – это «отпугивающий момент» для приезжающих на отдых, поскольку все отражается на чеке.

- Если введем такой сбор, то будем сложно конкурировать с другими регионами, где такого сбора нет. В Ставрополье и ряде других регионов есть такой сбор. Эксперимент не признан абсолютно удачным. Все относительно, - говорил тогда Андрей Ермак.

Курортный сбор уже введен в некоторых регионах России, правда, его размер гораздо меньше того, что планируется в Калининграде. Например, в Краснодарском крае и Крыму он составляет 10 рублей (в настоящее время введен мораторий из-за пандемии), в Ставропольском крае - 50 рублей, на Алтае - 30 рублей.

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Курортный сбор будут с туристов в Калининградской области брать в гостиницах при заселении или при выезде. Выбивать будут отдельным чеком или отельной строкой «Курортный сбор» в общем чеке. Об этом журналистам рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Он также озвучил вероятную сумму сбора – до 100 рублей (подробности).