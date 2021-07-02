Конфликт вокруг памятника в Калининграде: Вместо Аллеи памяти - Аллея любви и... кружка

Развеселая оранжевая кружка рядом с памятником «Скорбящие родители» выглядит, как минимум, странно. Фото: Александр КАТЕРУША

Весной этого года около памятника «Павшим героям локальных войн» в парке «Юность» появился оранжевый ларек в форме кружки. Горожане, кто пользуется услугами такого уличного сервиса, хорошо знают, что прямо на центральной аллее парка можно купить стаканчик кофе, сладкий перекус и отправиться по извилистым дорожкам за радостью и удовольствиями.

Такое соседство вот уже какой месяц возмущает горожан, чьи близкие принимали участие в военных конфликтах в Афганистане, Чечне, других спецоперациях. Близость торговой точки считают откровенным кощунством калининградцы, для кого это место памяти - вообще единственное, куда можно прийти и склонить голову...

Кружка преткновения

- Для меня и моих единомышленников по ассоциации очень важно донести до общественности следующую информацию, - говорит руководитель Калининградской ассоциации воинов-интернационалистов Владимир Черненко. - Еще задолго до того, как на этом месте появился, оформился парк «Юность», воины-интернационалисты, их близкие, друзья начали расчищать место для будущего памятника. У нас богатый фотоархив, у нас смонтирован об этом фильм. Вся эта огромная работа началась в марте 1996 года. В 1998 году, когда был открыт памятник - скульптура «Скорбящие родители», мы заложили здесь землю с захоронений ребят, кто воевал за интересы своей страны в Афганистане, Чечне. Так исторически сложилось, что здесь сначала появилось место памяти и только спустя несколько лет открылся городской парк с аттракционами, прогулочными зонами и кафе.

По словам Владимира Черненко, он устно выразил свое несогласие с появлением кружки администрации парка, но ничего не изменилось.

- Кружка продолжает работать и сегодня, собирая вокруг себя горожан, - подчеркивает председатель. - И не только мы не согласны с таким соседством. Учащиеся школы № 12 Калининграда вместе с педагогами направляли письмо в адрес администрации парка с просьбой освободить территорию вокруг памятника. Но и на это обращение не было никакой реакции.

Любовь или память?

Черненко заверил также, что отношения с администрацией парка всегда складывались конструктивные и деловые. Хотя трения уже случались.

- Был момент, когда мы на собранные средства закупили 121 тую в честь ребят-калининградцев, погибших в локальных войнах. Высадили деревья, назвали это место Аллеей памяти. Прошло время, и мы заметили, что около окрепших туй установлена табличка, что это - Аллея любви. И молодожены фотографировались здесь… Мы тогда обозначили свою позицию, и парк табличку убрал. И вот снова возникла, мягко говоря, странная ситуация.

В ассоциации понимают желание руководства «Юности» развивать территорию парка, но считают важным все же не смешивать темы общей памяти и локальных бизнес-интересов.

- Когда рядом с памятником появилась кружка, первое желание было - встретиться с администрацией парка, убедить их в том, что так нельзя, это нехорошо, - поддержал Черненко руководитель региональной общественной организации «Инвалиды войны Афганистана» Игорь Борисенко. - Но нет. Это очень серьезный вопрос. Это же что-то в головах. Если вот так спокойно около памятника погибшим можно купить мороженое и съесть его…

В руководстве парка на запрос «КП» ответили: «Без комментариев».

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Мягко говоря, нелепица

Мы обеими руками приветствуем развитие малого бизнеса, считаем, что в Калининграде должно быть как можно больше кафе, кофеен, ресторанчиков и прочих мест отдыха. Мало того, дизайнерское решение кофейни в виде кружки - оригинальное и интересное. Вроде бы этот проект победил даже на всероссийском конкурсе.

Но. Совершенно непонятно, зачем эту дизайнерскую кружку ставить возле памятника нашим солдатам, погибшим в локальных конфликтах. Как это все, простите, сочетается? Никак. Можно это назвать кощунством, но можно мягче - нелепицей. Выбирайте. Кажется, ничего не мешает передвинуть оранжевую конструкцию вглубь парка, поближе к Центру русского языка и аттракционам. Или все-таки мешает? Увы, администрация парка «Юность» от ответа уклонилась.