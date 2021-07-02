В Калининграде иностранцам запретили работать водителями и пекарями

Строительную отрасль новые меры не коснутся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернаторский указ должен вступить в силу через три месяца и будет действовать год. Судя по тексту документа, на это время в Калининградской области иностранным гражданам запретят работать на основании патента на производстве хлеба и кондитерских изделий, детского питания и диетических продуктов, водителями такси, общественного транспорта на городском, пригородном и междугороднем направлениях. Кроме того, иностранцы не смогут трудоустроиться в сферу образования (дошкольного и школьного) и компании по подбору персонала.

В областном правительстве «Комсомолке» пояснили, что новая мера прежде всего связана с ухудшением эпидемиологической ситуации. Иностранцы по-прежнему заняты во многих видах деятельности, и прежде всего - в строительстве, которое переживает новый бум. По итогам 2020 года Калининградская область вышла в пятерку лидеров в стране по объему введенного жилья. По этой причине полностью ограничить привлечение трудовых мигрантов власти не могут. При этом указ губернатора позволяет повлиять на количество иностранных рабочих, занятых в других сферах.

Жители из стран СНГ получили право приезжать в Калининградскую область для работы на основании патента в 2015 году. Миграционное законодательство позволяет регулировать долю нанимаемых иностранцев для защиты регионального рынка труда. Для этого, в частности, применяется особая форма расчета количества выдаваемых патентов, при которой меняется размер регионального коэффициента и его соотношение к стоимости самого патента. В последние годы число трудоустроенных иностранцев не превышает 2% от числа всех занятых в экономике области.

В 2020 году на территории региона выдали 8383 патента жителям других стран для осуществления трудовой деятельности - на 16% меньше, чем годом ранее.