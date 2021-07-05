Погода на неделю в Калининграде: синоптики обещают три дня подряд 30-градусной жары

Похоже, на пляжах снова будет аншлаг. Фото: Александр Подгорчук

Благодаря антициклону погода в Калининграде в первые дни июля оказалась аномально теплой. Пока температура примерно на 2 градуса выше нормы и на этой неделе картина практически не изменится.

В понедельник, 5 июля, воздух в нашем городе прогреется до +25 градусов, на территории области – до +27. Регионального управление МЧС предупреждает о грозах, во время которых ожидается усиление северо-восточных, восточных ветров до 12-14 м/с.

Во вторник картина за окном практически не изменится, после чего нас накроет новой волной зноя. По прогнозу Гидрометцентра России, в среду температура поднимется до +30 градусов, в четверг – до +31, в пятницу – вновь до +30. На выходных жара постепенно будет отступать: в субботу термометры покажут в Калининграде +27 градусов, в воскресенье – около +25.

Июль продолжает подтверждать статус одного из самых дождливых месяцев в году. Всего за пять дней в Калининграде выпало 29 миллиметров осадков, что составлять треть месячной нормы. На неделе цифра должна измениться в большую сторону, поскольку небольшие дожди ожидаются чуть ли не ежедневно.