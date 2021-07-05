Утихомирить хищника удалось далеко не сразу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Незваная гостья

Утром 11 сентября 1990-го жильцы дома № 16 по улице Алябьева с ужасом обнаружили, что по их подъезду мечется… леопард! Ночью молодая самка ухитрилась вылезти из клетки. После чего перемахнула забор зоопарка и отправилась на прогулку. Но на улице Алябьева чего-то испугалась и сиганула в подъезд.

Тот самый дом на улице Алябьева. Фото: Google Карты

Покинуть новое убежище хищница не захотела и вела себя агрессивно. Решив ее усыпить, сперва не могли найти специальное ружье. А когда нашли, выяснилось, что нет ампул. Так что пришлось сотруднику зоопарка Николаю Егорову совершить подвиг: улучив момент, он вонзил в лапу животного шприц с лекарством.

А Шатунов-то – ненастоящий!

В начале 1990 года группа «Ласковый май» была на пике популярности. По всему Союзу подростки ломились на концерты. Но чем дальше, тем чаще они платили за выступление не оригинального состава, а групп-клонов. Одна из таких и приехала к нам в феврале 1990-го.

Когда в Светлом появились афиши, зазывающие на «Ласковый май», билеты размели. Почему концерт устроили не в Калининграде? Организаторы понимали, что в областном центре провести аферу будет сложнее. А в Светлом удалось и принимающей стороне мозги запудрить, и молодежи было достаточно для того, чтобы забить до отказа зал кинотеатра «Буревестник».

Поначалу в полумраке публика не могла понять, что на сцене под «фанеру» раскрывает рот липовый Юра Шатунов. Однако когда зажегся свет, стало ясно: царь-то ненастоящий! А тут еще конферансье подлил масла в огонь, мол, да, вместо Юры Шатунова перед вами выступает не менее талантливый Рома Лапшин. Поприветствуем!

Поднялся шум. Клоны спешно ретировались в неизвестном направлении. А когда стали искать организаторов концерта, чтобы призвать к ответу, эти мутные личности из молодежного центра при обкоме ВЛКСМ тоже уже куда-то исчезли.

За книги – под суд

В том же месяце прямо в областной научной библиотеке состоялся показательный суд над книжным вором. 22-летний С. осенью 1989-го украл аж три книги по восточной медицине. Тема эта тогда была модная, литература такая в книжных магазинах не залеживалась. Вот и «главная» библиотека области получала подобные книги всего по экземпляру. Потому выдавались они лишь в читальный зал. Оттуда и увел С. редкие (и недешевые) издания. Причем был уверен, что замел следы: явился с поддельным читательским билетом, а там и номер другой, и фамилия иная.

Книги в читальном зале и раньше «зачитывали». Но чтобы так нагло да три сразу… В ту пору читателей у библиотек было больше. При этом о видеокамерах наблюдения там даже не мечтали. В общем, непросто было вычислить вора в том читательском потоке – к тому же полагаясь исключительно на свою зрительную память. Тем не менее возмущенные до глубины души работники библиотеки сумели выйти на подозреваемого.

Суд приговорил его к полутора годам исправительно-трудовых работ с отчислением 15 процентов заработка в пользу государства. А краж подобных больше не случалось.

Шестая цифра

С 23 по 25 марта 1990-го ГТС Калининграда перешла на шестизначную нумерацию. С переходом на шесть цифр стало можно включить в городскую телефонную сеть новую станцию, построенную в Ленинградском районе. Она заработала в апреле 1990-го. И благодаря ей сразу на четыре тысячи человек сократилась городская очередь «на телефон» (была тогда и такая очередь). А вообще возможности ГТС выросли в десять раз.

Июль 1990-го. В магазине «Овощи-фрукты» на углу проспекта Мира и улицы Сержанта Колоскова вдруг «выбросили» жуткий дефицит – бананы… Фото: Валерий Маначин

После перехода на шестизначную нумерацию перед номерами, начинающимися на 1, 2 и 7, стало нужно набирать двойку, перед остальными – четверку. Кстати, предыдущий переход – с четырех цифр на пять – произошел 18 июля 1965-го. И причина была та же: завершалось строительство очередной АТС, новые же телефоны – некуда включать, емкость ГТС исчерпана. А до 1965 года, начиная со времен ставшего советским Кёнигсберга, жили с четырехзначными номерами.

Поспешили, но не насмешили

4 июля 1990-го по местному ТВ председатель горсовета Николай Хроменко объявил: закрытый на протяжении 45 лет для иностранных туристов Калининград отныне – город открытый! Сенсацию подхватили центральные СМИ. Однако уже вскоре выяснилось, что президиум горсовета, решение которого озвучил в телеэфире Хроменко, мягко говоря, поторопился, выдав желаемое за действительное.

Очередь за мороженым возле Южного вокзала. Август 1990-го. Фото: Валерий Маначин

Депутатов Калининграда не поддержали даже «свои люди» в облисполкоме (для которых это революционное постановление тоже стало сюрпризом). Не говоря уже о вышестоящих органах власти. В Министерстве обороны и КГБ от законодательной инициативы нашего горсовета и вовсе – просто обалдели. Мол, как это депутаты «открыли» Калининград, если вся остальная область пока закрыта? Каким образом гости из-за рубежа будут попадать в столицу янтарного края? Из космоса, что ли?!

Но не зря же говорят, что нет худа без добра. Решение горсовета – пусть нелегитимное и преждевременное – вызвало резонанс, который в итоге ускорил снятие железного занавеса вокруг области. И уже в январе 1991-го начнется поэтапное открытие региона.

Именные страсти

Когда в конце 80-х начались развенчания всего советского, «всесоюзный староста» одним из первых попал под раздачу. В итоге 17 июля 1990-го городу Калинину было возвращено историческое название – Тверь. А что творилось у нас? Одни требовали вернуть прежнее имя – Кёнигсберг. Другие пытались придумать что-то новое. На обсуждение выносились Кантоград и Российск, Вестбург и Прибалтийск, Переяславль-Прусский и Иммануильск…

В посудо-хозяйственном магазине – ничего лишнего. Ноябрь 1990-го. Фото: Валерий Маначин

Однако даже в те смутные времена противников любых переименований было больше. Показателен случай, имевший место в ноябре 1990-го. На одном из троллейбусов вдруг появилась аршинная надпись – «Кёнигсберг». «Новые кёнигсбержцы» из троллейбусного депо, очевидно, полагали, что пассажиры будут в воздух чепчики бросать, увидев такое. А те оборвали телефоны в «инстанциях», негодуя: «Разве город переименован?!» В общем, надпись пришлось оперативно закрашивать.

Радий в помощь, земледельцы…

В 1990 году в область поступила фосфоритная мука из Сирии. При проверке оказалось, что удобрение «фонит»: ионизирующее излучение было в десять раз выше естественного уровня! Применять муку запретили, однако кое-где ее уже успели внести на поля. Ничего, успокоили специалисты, однократное применение удобрения с таким содержанием радия-226 вреда не окажет…

А осенью наши колхозы и совхозы собрали небывалый урожай зерновых культур – 30,7 центнера зерна с гектара. Злые языки сразу вынесли вердикт: это все из-за радиоактивных удобрений! Но специалисты опять не согласились, дескать, просто климатические условия сельскохозяйственного года имели особенности. Сумма положительных температур на 87 градусов превысила 1936-й, считавшийся рекордным. И при этом атмосферные осадки по сезонам распространялись равномерно. А радиация? Нет, она ни при чем…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

29 января 1990-го, в день 130-летия Чехова, новоселье отпраздновала библиотека имени Чехова. Из особняка на проспекте Мира (теперь там Дом актера), где ей уже давно было тесно, она переехала в просторное помещение на Московском проспекте.

В феврале был введен в эксплуатацию бассейн Дворца спорта «Юность».

25 февраля у поселка Громово Славского района установили знак в память об узниках находившегося здесь нацистского лагеря Хоенбрух.

24 марта во Дворце культуры моряков прошла первая (и последняя) городская денежно-вещевая лотерея. Главными призами были квартиры. Билет на однокомнатную приобрела жительница области, но по условиям лотереи ей, не имевшей прописки в Калининграде, пришлось довольствоваться денежной компенсацией. Двухкомнатную квартиру выиграли молодожены-студенты. А трехкомнатная досталась семье из шести человек, ютившейся в коммуналке.

Этим калининградцам повезло – удалось купить телевизор. Ноябрь 1990-го. Фото: Валерий Маначин

12 апреля был учрежден Музей Мирового океана.

8 мая в Багратионовском районе, неподалеку от поселка Нагорное, открыли мемориал на месте концлагеря для военнопленных Шталаг 1А Стаблак.

В июне облисполком принял решение об открытии гимназий в школах № 1 и 32 и лицеев – в 18-й, 23-й и 35-й.

В июле на Всесоюзных соревнованиях по скалолазанию первое место занял наш земляк – мастер спорта международного класса Алексей Чертов.

Летом в Калининграде появилась Ассоциация кабельного телевидения – требовалось упорядочить этот рынок, стихийно возникший у нас в конце 80-х.

5 сентября поезд Москва – Калининград на перегоне Полесск – Дубровино врезался в стадо коров – Полесская сельхозопытная станция лишилась сразу полусотни буренок.

20 сентября в здании областного архива состоялось первое заседание Калининградского клуба краеведов.

С 8 по 12 октября в Калининграде впервые прошли Дни немецкой культуры.

18 октября набережная Нижнего пруда была названа в честь Александра Маринеско. До этого, 5 мая, он посмертно стал Героем Советского Союза. Сбор подписей за присвоение ему звания шел и у нас – занимался этим калининградский «Комитет Маринеско».

7 ноября 1990-го в Калининграде состоялась традиционная демонстрация в честь Великой Октябрьской социалистической революции, оказавшаяся последней… Фото: Валерий Маначин

В декабре в поселке Прибрежном открылась психиатрическая больница № 2.

В декабре в область прибыла первая партия гуманитарной помощи. 20 тысяч одноразовых шприцев и 2,5 тонны одежды секонд-хенд передали жители немецкого Бюкебурга.