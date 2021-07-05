Почему морковка в Калининграде стала «золотой», а яйца подешевели

Стоимость моркови – одна из самых популярных тем в «Инстаграме» губернатора. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Калининградской области за последние месяцы резко выросли цены на овощи. Цены на морковь доходят до 200 рублей за килограмм, да и то, попробуй, найди «золотой» корнеплод в магазинах. «Прошлогодняя морковь закончилась, новый урожай еще не подвезли. Ждите», - стандартные ответы продавцов. Если постараться, можно найти раннюю морковь с юга России, но вот качество оставляет желать лучшего.

Резкий рост цен на ту же морковь связан с тем, что российская закончилась, а нового урожая необходимо ждать не менее трех недель, в магазинах он появится в лучшем случае в конце июля. Закончилась и белорусская, сейчас на прилавках супермаркетов лежит морковь из Израиля, есть немного сербской, на подходе – турецкая, рассказал в эфире радиостанции «Business FM Калининград» заместитель гендиректора компании «SPAR-Калининград» Алексей Елаев.

- Цена изменилась, но она соответствует стоимости закупа. Она нам где-то обходится 110-120 рублей, смотря какая партия. Где-то по 140 рублей мы ее продаем, стараемся держать цену, - сказал Елаев.

Рост цен на морковь был вынужден комментировать и губернатор Антон Алиханов - в последние дни это, пожалуй, самый популярный вопрос в его «Инстаграме». По словам главы региона, через 2-3 недели на прилавках магазинов появится морковь от местных производителей.

По данным Росстата, за месяц морковь подорожала на 38%, а белокочанная капуста – почти на 36! Килограмм свеклы вырос в цене на 23 %а, картофель – на 19,4 %. В топ-5 наиболее подорожавших продуктов вошло и рыбное филе (8,45%).

За год рост цен на некоторые продукты и вовсе превысил 100 %. Свекла – на 162 %, морковь – 107 %. Картофель подорожал на 56 %, огурцы – почти на 35 %. Вырос в цене и сахар – на 50 %.

Но есть и хорошие новости, которые, возможно, хоть немного утешат калининградцев. В начале апреля неприятным сюрпризом для жителей области стал резкий рост цен на куриные яйца. За десяток продавцы просили 100- 120 рублей, а возмущенным покупателям объясняли: «сезонная тенденция», да и вообще, корма подорожали и цыплята. В мае цены на яйца резко пошли вниз – почти на 30 %, средняя цена – 67 рублей за десяток. На 10 % за месяц подешевели огурцы, на 9 – помидоры. Даже свежая рыба стала стоить дешевле – на 5,5 %, что довольно неожиданно, чего не скажешь про апельсины - они закономерно подешевели на 4,6 %.

В пятерку продуктов, существенно подешевевших за год вошли лимоны (- 40 %), чеснок (- 26 %), лук (- 21%), яблоки (- 10,5 %) и пшено (- 7,3 %).