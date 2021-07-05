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Звезды5 июля 2021 18:23

Фрак, пенсне и загранпаспорт: в Калининград привезли личные вещи композитора Чайковского

Экспозицию «Чайковский между Россией и Европой» (6+) доставили из старейшего мемориального музыкального музея-заповедника
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Одно из знаменитых пенсне, без которых просто невозможно представить себе портрет Петра Ильича.

Одно из знаменитых пенсне, без которых просто невозможно представить себе портрет Петра Ильича.

Фото: Александр КАТЕРУША

Недавно «Комсомолка» писала о том, что в Калининград привезли выставку из фондов Государственного исторического музея, что на Красной площади в Москве. Среди экспонатов, выставленных в историко-художественном музее, есть письмо Иммануила Канта и письмо Петра I, царские грамоты и много личных вещей известных людей.

В Калининграде работает еще одна выставка с личными вещами знаменитого человека, а познакомиться с ней можно в Кафедральном соборе на острове Канта.

Центральное место экспозиции занимают концертный фрак Чайковского...

Центральное место экспозиции занимают концертный фрак Чайковского...

Фото: Александр КАТЕРУША

...и его дирижерская палочка.

...и его дирижерская палочка.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининград привезли любопытные предметы, связанные с композитором Петром Чайковским. Экспозицию «Чайковский между Россией и Европой» (6+) предоставил Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского. Сам музей находится в городе Клин Московской области и расположен в доме, который знаменитый русский композитор снимал у мирового судьи в последние два года жизни, с мая 1892 года. Это старейший мемориальный музыкальный музей в России, созданный младшим братом композитора. Своих первых посетителей музей принял в декабре 1894 года. В доме полностью сохранена бытовая обстановка последних лет жизни композитора, его личные вещи, библиотека, архив…

За границу дворянин Петр Чайковский выезжал по этому загранпаспорту, полученному в мае 1870 года.

За границу дворянин Петр Чайковский выезжал по этому загранпаспорту, полученному в мае 1870 года.

Фото: Александр КАТЕРУША

Что же увидят калининградцы? Как рассказала «Комсомолке» Марина Ядова, замдиректора Кафедрального собора и руководитель музея Канта, идея выставки родилась в 2019 году, а открыть ее хотели в мае 2020 года (к 180-летию Чайковского). Однако пандемия нарушила все планы и отодвинула выставку ровно на год.

Впрочем, изменение сроков никак не сказалось на самой экспозиции. Предметный ряд поражает - ничего подобного в Калининграде не видели. Это партитуры, ноты, письма и заграничный паспорт Чайковского, его диплом об окончании консерватории, знаменитое пенсне (увидев его, вы сразу вспомните образ композитора). Тут же - оригинальные фотографии из самых модных ателье, дирижерская палочка с футляром, на котором стоят инициалы Чайковского. Украшает экспозицию, конечно же, концертный фрак.

Один из оригинальных фотопортретов Чайковского.

Один из оригинальных фотопортретов Чайковского.

Фото: Александр КАТЕРУША

По предварительной заявке в музее могут организовать экскурсию на небольшое количество людей (учитывая действующие коронавирусные ограничения). А рассказать гидам есть о чем.

Например, Чайковский с пиететом относился к Моцарту, это был тот композитор, на которого он ориентировался в своем творчестве. Или вот факт - прадед композитора по материнской линии, француз Мишель-Виктор Асье, был скульптором, «модельмейстером» Мейсенской королевской фарфоровой фабрики.

А дед композитора, которого тоже звали Петр, но с фамилией Чайка, во время учебы в Киево-Могилянской академии «облагородил» свою фамилию, изменив ее на Чайковский. Он был лекарем и участником Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, получил в 1785 году дворянство и более двадцати лет до своей смерти в 1818 году служил городничим уездного города Глазова Вятской губернии. С женой воспитывали (вдумайтесь!) 20 детей.

Выставка работает до 15 августа.

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