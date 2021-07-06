Калининград покупает 74 автобуса и 16 трамваев

В начале года в Калининграде тестировали низкопольный трамвай "Корсар". Фото: Александр Подгорчук

Парк муниципального транспорта в Калининграде в ближайшее время будет существенно обновлен. Накануне городские власти объявили аукцион на поставку для «Калининград-ГорТранса» 90 единиц автобусов и трамваев, сообщается на официальном сайте госзакупок.

Общественный транспорт планируется взять в лизинг: автобусы на пять лет, трамваи - на десять. Всего администрация Калининграда планирует приобрести 74 автобуса и 16 трамваев. «Комсомолка» изучила техническое задание, чтобы понять, на чем мы будем передвигаться по городу.

Новые автобусы должны быть низкопольными и оснащены оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. Работать они будут на газу, экологический стандарт - не ниже пятого. Общая вместимость салона должна быть не менее 84 человек, при этом количество сидячих мест - не менее 28, а сиденья - антивандальными и с нерегулируемой спинкой. В автобусах обязательно должна быть система кондиционирования салона и кабины водителя, а также видеонаблюдение.

Кроме этого, власти намерены приобрести 16 двухсекционных трамвайных вагонов с максимальной вместимостью 177 пассажиров. В секциях должно быть не менее 29 мест для сидения, а также предусмотрено место для кондуктора. Температурный режим в салоне будет обеспечивать система климат-контроля, безопасность - не менее шести видеокамер с микрофонами.

Напомним, в начале года в Калининграде тестировали низкопольный российский трамвай «Корсар». В июне губернатор Антон Алиханов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что «Корсар» будет базовым трамваем для города на ближайшее десятилетие.

«И это первый этап. 16 трамваев - это замена старого трамвайного парка. Дальше мы планируем возобновлять движение по некоторым маршрутам, чтобы строить в том числе и новые, и понятно, что трамвайный проект не будет на этом заканчиваться и будет развиваться и дальше», - сказал Антон Алиханов.