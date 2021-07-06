Кандидатом партии «Новые люди» в Госдуму РФ от Калининградской области станет Екатерина Семенова

Екатерина Семенова кандидат партии «Новые люди» в Госдуму РФ.

Партия «Новые люди» выдвинула федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Возглавили партийный список два человека - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам - всего 239 кандидатов. Кроме того, партия «Новые люди» выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

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Одним из кандидатов станет депутат Калининградской областной думы, руководитель регионального отделения движения «Союз матерей России» Екатерина Семенова. Кроме того, она будет участвовать и в выборах в региональный парламент. Среди тех тем, которые Семенова считает первоочередными, - преодоление демографического кризиса. По ее мнению, для этого надо учитывать мнение молодых семей, которые сталкиваются с рядом сложностей.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными. Он отметил, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По его словам, у партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.