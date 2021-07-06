Заведующий ковид-отделением - о пациентах: Второй раз болеют гораздо тяжелее, чем в первый

По словам Дениса Язикова, вакцинировпнных пациентов среди поступающих в отделение нет. Фото: Калининградская областная клиническая больница

Калининградской областной клинической больнице исполнилось 75лет. О непростых юбилейных днях крупнейшего медицинского центра региона «Комсомолке» рассказал Денис Язиков, заведующий отделением для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Калининградской областной клинической больницы, главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения.

О ковид-отделении

- Когда в Калининградской областной клинической больнице было развернуто ковид-отделение?

- Такое решение было принято в разгар второй волны распространения коронавируса. 1 ноября 2020 года отделение неотложной кардиопомощи Регионального сердечно-сосудистого центра было реорганизовано в отделение для лечения пациентов с COVID-19. Сорок коек было развернуто, из них шесть – интенсивной терапии. Весь штат неотложной кардиологии перешел работать в новое отделение. Плюс к команде присоединились еще медсестры нескольких отделений и два врача – эндоваскулярный хирург и клинический фармаколог.

- Справляетесь своими силами?

- Да, у нас кадрового ресурса достаточно. Мы внимательно изучали опыт коллег Калининградской областной инфекционной больницы, Городской больницы скорой медицинской помощи, коллег из Москвы и Санкт-Петербурга. Нам было важно с самого начала правильно организовать работу отделения, и здесь наработки коллег, кто включился в борьбу с COVID-19 с самых первых дней, стал определяющим.

- Расскажите, как устроено отделение?

- Отделение поделено на зоны, организовано по шлюзовому принципу (исключена циркуляция воздуха из красной зоны в чистую). Палаты маленькие, рассчитаны на одно-два места. В каждой из них есть туалет, душ. То есть организована полубоксовая система. В красной зоне есть общее отделение, реанимация. Реанимация в свою очередь разделена на два отделения: на два и на четыре места.

Кто переболел дважды

- В настоящее время сколько пациентов находится в отделении?

- Сейчас из сорока коек заняты двадцать. Должен сказать, что пока мы наблюдаем затишье, третье волна еще не дошла. Отделение создано именно как многопрофильное, сюда поступают пациенты с самыми разными острыми состояниями по хирургическому, неврологическому, терапевтическому, кардиологическому и другим профилям, у кого подтвержден ковид.

Если пациенту требуется хирургическая помощь и дополнительное обследование, а ПЦР-тест - положительный, он переводится в наше отделение и получает всю необходимую помощь здесь. Если пациент поступает с инсультом и у него положительный тест на COVID-19, он также будет проходить лечение в нашем отделении и от инсульта, и от коронавируса.

Есть пациенты, которые поступают из других стационаров с обострением хронического заболевания и зараженные коронавирусом.

- Есть ли сегодня тяжелые пациенты с COVID-19?

- Все шесть мест реанимации заняты. Очень тяжелых – двое. Мужчина, возраст - 54 года, нарушение сердечного ритма и коронавирус. У него наблюдается положительная динамика. Женщина, 63 года, поступила с серьезной патологией желудочно-кишечного тракта. Ее состояние очень осложнено течением коронавируса, у нее 70 процентов легких поражены. Пока она остается стабильно тяжелой, боремся за нее. Для лечения тяжелых пациентов все необходимое есть.

- Среди ваших пациентов есть те, кто вакцинирован?

- Ни одного! Зато есть калининградцы, кто уже дважды переболел. И второй раз гораздо тяжелее. Вот таких пациентов не нужно убеждать в том, что вакцинация обязательна.

О потерях и будущем

- Как команда вашего отделения переносит COVID-19? Наверняка заражения были…

- Порядка 30 процентов медиков нашего отделения переболели коронавирусом. Но переболели мои коллеги еще до того, как заработало отделение. Только одна младшая медицинская сестра перенесла заражение тяжело, ее состояние осложнялось сахарным диабетом первого типа. После выписки из стационара две недели еще находилась на больничном, а затем вышла на работу. Сегодня никаких осложнений у нее не наблюдается.

У всех нас есть возможность себя защитить – вакцинироваться от коронавируса. Врачи видят некоторую схожесть коронавируса с гриппом – новый вирус мутирует довольно быстро, но противостоять этому можно, наука создала прививку. И предлагаемые вакцины – это разноплановая защита нашего организма перед новым вызовом. То, что предлагает наука, нужно и можно пользоваться, нам всем нужно жить и идти вперед!

… Сейчас у нас с вами есть возможность сделать прививку. А год назад, когда только начиналась пандемия, и никто не понимал, как противостоять коронавирусу, наша больница потеряла трех замечательных сотрудников. В мае этого года Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова наших коллег - врача-реаниматолога Светлану Соловьеву и двух медсестер – Надежду Дивак и Валентину Колодяжную. Светлая им память.

О плане и экстренности

- Оказывает ли больница плановую помощь?

- Сегодня вся плановая помощь оказывается в полном объеме, она доступна. В том числе, и по онкопрофилю.

- В условиях пандемии, в условиях быстро меняющегося мира у больницы есть большие цели, задачи? В чем они состоят?

- Областная клиническая больница с ее кадровым потенциалом, с ее серьезным арсеналом оборудования может еще эффективнее справляться с оказанием как плановой, так и экстренной, диагностической помощи.

Сегодня больница очень мобильна. Прежде всего потому что эпидобстановка остается нестабильной.

Команда областной клинической больницы готова, оглядываясь на 75 лет назад, опираясь на опыт предшественников, изучая современные подходы, эффективно справляться с самыми сложными задачами.

СПРАВКА «КП»

Больница является одним из старейших медицинских учреждений региона — ровесником Калининградской области. Год ее рождения - 1946-й.

Больница является одним из старейших медицинских учреждений региона. Фото: Калининградская областная клиническая больница

В послевоенное время областная больница разместилась в здании бывшей больницы милосердия Кенигсберга. Сначала были открыты два терапевтических отделения, два хирургических, глазное, отоларингологическое, детское, венерологическое, приемный покой.

В 1978 году в областной больнице введен в эксплуатацию новый кардиологический корпуc, в 1985-м – лабораторный корпус, в 1991-м - диагностический центр с консультативной поликлиникой. В 2006 году больница стала учебной базой медицинского факультета РГУ им. И.Канта (ныне Балтийский федеральный университет им. Канта) и получила статус «Калининградская областная клиническая больница». С сентября 2009 года в структуру больницы был включен областной онкологический диспансер.