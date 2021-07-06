Унесло в море на 30 метров: в Балтийске спасатель вытащил девочку из разрывного течения

Трагедия едва не случилась на центральном пляже Балтийска. Фото: Александр Подгорчук

Разрывные, они же отбойные течения, они же рипы – бич Балтийского моря. Особенно активны они в районе Балтийска и Балтийской косы. На пляжах здесь можно встретить таблички об опасных течениях, которые унесли немало жизней. Достаточно сказать, что во время сильного волнения унести течением может даже того, кто стоит в море по пояс. Причем взрослого, что уж говорить о детях.

Трагедия едва не случилась на центральном пляже Балтийска 1 июля. Стояла жара. Море волновалось, но купающихся было много. В какой-то момент течение понесло в открытое море маленькую Вику. На ее счастье, спасатели были рядом. Точнее, спасатель. Николай Баженов, не раздумывая ни секунды, бросился в море и после напряженной борьбы с волнами вытащил ребенка на берег.

- Смотрю, со спасательной вышки слетел парень, скинул футболку, шорты и бросился в воду, - рассказал «Комсомолке» очевидец. – Девочку отнесло уже метров на 30 от берега. Но спасатель быстро доплыл, схватил ее и вскоре доставил на берег целой и невредимой. Профессионал!

Маленькая Вика и ее спаситель. На счету Николая Баженов, по словам его друзей, около 300 спасенных жизней. Фото: vk.com

Тетя Вики рассказала о чудесном спасении в социальных сетях, от всей души поблагодарила спасителя ее племянницы. Публикация очень быстро собрала множество лайков (их уже около тысячи) и благодарных комментариев. «Хорошо, что есть такие, как Николай». «Николай, ты – лучший!» «Коля очень много людей спас, около 300 человек, за что ему огромное спасибо!» «Коля – Человек». Так отзывались калининградцы о Николае Баженове и его подвиге. В то же время родителей и вообще всех, кто приезжает не море с детьми и оставляет их без присмотра, справедливо укорили в невнимательности. Когда на море волны и дети идут купаться, за ними нужен глаз да глаз. Особенно в Балтийске, где бушуют отбойные течения.

- Странно, - замечает одна из калининградок, - раньше эти рипы начинались ближе к концу лета.

- Совсем не странно, они бывают и весной, и осенью, и летом, от времени года совсем не зависит, - отвечает ей Николай Баженов. – Для рипов важна волна и яма.

Берегите себя!

ВАЖНО!

Если попали в разрывное течение…

1. Не паниковать. Встречное течение никогда не затянет вас под воду и никогда не утащит на невообразимое расстояние от берега.

2. Не сопротивляйтесь течению. Никогда не начинайте плыть против него сразу к берегу.

3. Оцените ширину коридора, в котором оказались. Если заметили, что ширина разрывного течения небольшая или не смогли ее определить, то размеренно плывите вправо или влево вдоль берега перпендикулярно течению. Отплыв на небольшое расстояние от течения, разворачивайтесь и гребите к берегу.

5. Если течение широкое и выплыть не удается, сигнализируйте спасателям на берегу, подняв руку или прокричав призыв о помощи. Затем ложитесь на спину или выбираете любое другое положение в воде, в котором можно дать отдых мышцам и расслабится. Через некоторое время опасное течение ослабнет и начнет исчезать. Как только почувствовали, что больше не несет, активно плывите вправо или влево вдоль берега, но только не к нему. В противном случае есть шанс снова в него вернуться.

6. Отплыв на 50-100 метров, как позволяют силы, разворачивайтесь и размеренно плывите к берегу.