Юбилей Калининградской области, год 1991-й: как наш регион превратился в «остров»

Энергичный визит в феврале 1991-го к нам Бориса Ельцина (тогда – еще председателя Верховного Совета РСФСР) стал словно увертюрой к скорым радикальным переменам. Фото: Валерий Маначин

В 1991 году для калининградцев еще не существовало понятия «большая Россия». Но то, что творилось тогда в Литве, тревожило многих. Если регион превратится в заграничную территорию – как жить будем? Спустя 45 лет после войны опять начались разговоры о том, что «область отдадут немцам». Которые, к слову, все чаще появлялись в янтарном крае, ранее закрытом для иностранцев.

Продукты и предметы первой необходимости зачастую не удавалось купить уже даже по талонам. Но когда 1 апреля 1991-го правительство вдруг «отпустило» цены на ряд продуктов, еще вчера пустые магазины преобразились, по повышенным ценам товар сразу откуда-то взялся. Правда, большинство ходило не столько за покупками, сколько поглазеть на забытые яства. Ведь зарплаты не менялись, а цены – кусались.

Так многие калининградские магазины выглядели весной 1991-го. Фото: Валерий Маначин

Впрочем, не хлебом единым. Как шутили в те времена, прошла весна, настало лето – спасибо партии за это. А лето-91 выдалось на редкость погожим. К августу даже море прогрелось. Все, кто мог себе это позволить, уезжали на пляжи. На огородах дозревали рекордные урожаи. В общем, классическое затишье перед бурей…

В Москве на баррикады, у нас – на огороды

В ночь на 19 августа 1991-го погода вдруг испортилась, стало пасмурно, сыро. А включив утром радио и телевизоры, калининградцы услышали:

– Товарищи! Передаем обращение к советскому народу…

Одни схватились за голову: демократия в опасности! Другие обрадовались: давно, давно пора закрутить гайки, наконец-то будет наведен порядок. Но большая часть политическую сенсацию приняла поначалу без особых эмоций: паны дерутся, пусть сами меж собой и разберутся. Так что в столице уже баррикады строили, а в самом западном регионе СССР (впрочем, как и почти по всей провинции) жизнь большинства простых людей текла прежним чередом.

23-25 января 1991-го был произведен неожиданный (объявили о нем вечером 22-го) обмен 50- и 100-рублевок образца 1961 года. На снимке – то, что творилось 23 января на почтамте в Калининграде. Фото: Валерий Маначин

Местные же власти – словно затаились. Потом те, кто руководил в то время областью, говорили, что, не озвучивая внятной позиции по поводу происходящего, они тем самым старались сохранить порядок, не раскачивать лодку. Однако в те дни это воспринималось иначе: начальники выжидают, чем завершится смута в Москве, чтобы потом выразить поддержку тому, кто победит.

По радио звучали заунывные мелодии, на «голубом экране» – «Лебединое озеро». Лишь калининградский «Премьер» вечером озвучил точку зрения, отличную от официальной. Правда, рассказать успели немного – их тут же «вырубили». А Центральное телевидение тем же вечером 19-го показало пресс-конференцию членов ГКЧП. Выглядели они, мягко говоря, неуверенно. И после этого эфира сторонников у них убавилось. «Нет, не орлы», – судачили о путчистах на кухнях, обсуждая пресс-конференцию.

Первая жертва

Тем не менее когда на другой день на площади Победы возник многолюдный митинг, там были отнюдь не только защитники демократии. 20 августа самые разные люди шли на «лобное место» Калининграда. Наряду с «идейными» в толпе хватало и зевак-обывателей. Еще бы, зрелище было любопытное. А какой накал страстей!

Вот, скажем, двое спорят перед трибунами, уже не слушая выступающих. Тема дискуссии – как навести в стране порядок.

– И какой же у тебя аргумент? – не выдержав, запальчиво кричит демократ.

– А вот какой! – и его противник-консерватор вдруг сует ему под нос… пистолет.

Демократ осекся. Но и оппонент, опомнившись, уже засовывает табельный «аргумент» назад. Это ж не рэкетир какой – офицер милиции в штатском. Охранял порядок, да как-то увлекся, разгорячился…

Кстати, митинг был несанкционированный. Власти имели полное право его разогнать. Но не стали этого делать. Толпа была наэлектризована до предела, запросто могла пролиться кровь. Правда, без жертв все же не обошлось. К микрофону подошел очередной оратор – ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда Пантелеймон Ширяев.

– Пятьдесят лет я в КПСС, и пятьдесят лет меня обманывали те, кто наверху, – начал он, но вдруг схватился за грудь и упал.

Двое молодых врачей из толпы пытались запустить сердце старика. Тщетно – он умер. Умер прямо на трибуне, где в тот момент другой выступающий уже призывал воинов местного гарнизона не участвовать в путче…

Охота на ведьм

21 августа калининградцы узнали о том, что столица за путч заплатила тремя жизнями. А к вечеру всем стало ясно: ГКЧП – проиграл. Количество антикоммунистов сразу же резко увеличилось. Кругом велись восторженные разговоры о «победе демократии». А в слове «августовский» ударение вдруг переехало с первого на третий слог. Впрочем, скоро это прошло.

А еще в моду вошел вопрос: «Что вы делали с 19 по 21 августа?» И кое-кто задавал его всерьез, с прищуром. После чего решал: наградить опрошенного или наказать. Например, тогдашний облвоенком Виктор Миронов после путча был уволен из рядов Вооруженных сил и оказался под уголовным делом. 20 августа он участвовал в заседании первых лиц региона, обсуждавших, создавать ли, как было рекомендовано из Москвы, местное ГКЧП. Решили, что порядок обеспечат и без «чрезвычайки». Высказывали также свое мнение по поводу происходящего в столице. И Миронов не стал юлить: переворота не усматриваю, если что, приказы ГКЧП буду выполнять.

Октябрь 1991-го, очередь в ювелирный магазин: калининградцы пытались спасти стремительно дешевеющие деньги, вкладываясь в золотые украшения. Фото: Валерий Маначин

22 августа в Москве арестовывали путчистов. В этот же день к нашему военкому пришли из прокуратуры.

– Я был отстранен от работы, через неделю – уволен. Также в отношении меня возбудили уголовное дело, – вспоминал Виктор Иванович. – Три месяца тянулась эта история. Но в итоге, так и не сумев мне что-нибудь предъявить, дело закрыли.

Были и другие «антидемократические инциденты». Так, в Балтийске в дни путча возник «военно-гражданский комитет», поддержавший ГКЧП. В правдинской газете «Верный путь» вышло интервью первого секретаря райкома, который одобрил действия путчистов. В Озерске председатель исполкома отбил телеграмму в Москву в поддержку ГКЧП. Всем им потом долго трепали нервы…

После путча процесс распада СССР стал с каждым днем набирать обороты. И уже вскоре закручинились даже многие из тех, кто ликовал, узнав о проигрыше ГКЧП. В том августе они решили, что страшное позади. А страшное, как выяснилось, только начиналось…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

7-8 февраля 1991-го в области находился председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Будучи у нас, заявил, что он за Россию в составе СССР: «В Союзе мы крепче, увереннее. Центр нужен».

1 марта впервые вышел в эфир первый местный независимый телеканал – «Премьер».

В марте в «подвальчике» у драмтеатра открылся первый в области валютный магазин.

25 марта барк «Крузенштерн» был передан Калининградскому высшему инженерному морскому училищу (ныне – БГА).

27 марта, в Международный день театра, открылся Дом актера.

28 марта в Ту-134-А, летевшем из Ленинграда в Калининград, 17-летний Алексей Кузнецов, заявив, что у него бомба, потребовал лететь в Стокгольм. Взрывного устройства у парня, который решил таким образом «закосить от армии», не было. Вместо армии областной суд отправил его на два года за решетку.

28 апреля прибыла первая организованная группа иностранных туристов – из Германии.

В мае в морской торговый порт впервые после войны зашло зарубежное судно. Панамский сухогруз «Латания» доставил из Роттердама две тысячи тонн соевого шрота.

25 мая в Гусеве «переоткрыли» скульптуру лося. В бывшем Гумбиннене она стояла с 1912 года, в 1956-м ее перевезли в зоопарк.

3 июня было подписано распоряжение о хозяйственно-правовом статусе свободной экономической зоны «Янтарь».

6 июня 1991-го папа римский Иоанн Павел II посетил Ольштын. И там с ним встретилась художник из Калининграда Нелли Смирнягина, подарив работу «Кафедральный собор». Картина была передана в музей Ватикана. Фото: Фото из личного архива Нелли Смирнягиной

2 июля в Советске семеро подростков полезли за клубникой, а калитка – заминирована. Трое погибли, хозяин дачи получил десять лет лишения свободы.

28 июля библиотеке Дома офицеров флота в Балтийске было присвоено имя Валентина Пикуля. В церемонии приняла участие вдова писателя.

3 августа на переезде в Колосовке электричка врезалась в военный грузовик. В машине погибло пятеро матросов, еще пять человек – в поезде.

10 августа на станцию Дзержинская-Новая прибыл первый пассажирский состав из Берлина (до Южного вокзала европейской колеи еще не было).

14 сентября историко-художественный музей справил новоселье в восстановленном здании на берегу Нижнего пруда.

В ноябре на молодежном чемпионате мира по культуризму в самой престижной весовой категории, свыше 80 кг, победил калининградец Виталий Тараканов.

А вот так в декабре 1991-го приходилось учиться студентам филфака КГУ (и автору этих строк в том числе). Фото: Валерий Маначин

В ноябре ученикам 9-11-х классов разрешили ходить в школу в свободной форме одежды – в связи со сложной экономической ситуацией.

Под конец года в области насчитали 340 безработных, более 80% пришлось на женщин.