В поисках истинной причины боязни прививок и обращения к врачам довольно часто выявляются серьезные проблемы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбирая негатив

Калининградский психолог Наталья Николаева ведет частный прием и все последние дни фиксирует возросшее число обращений горожан из-за введения в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан.

- Могу сказать, что те, кто ко мне обращается, находятся в состоянии аффекта, - говорит Наталья Николаева. - С таким внутренним настроем, безусловно, нужно что-то делать, и я всегда благодарю своих клиентов за желание разобраться в себе, понять природу своих чувств и ощущений.

По словам специалиста, ее клиентура информацию о коронавирусе, вакцинации, вводимых ковид-ограничениях, как правило, черпает из соцсетей. То есть из непроверенных источников.

- При этом очень часто люди или не отдают себе отчет, или не понимают, что полагаться на подобные сведения - весьма рисковое занятие. Но человек так устроен: если что-то непонятно, если чего-то не знает, то из предложенного непременно выберет негатив. А соцсети - это, пожалуй, самый мощный поставщик информации с отрицательным зарядом.

Двойственный посыл

Едва только появились сообщения об обязательной вакцинации, большинство людей, их прочитавших, даже не стали дожидаться текста постановления. И принялись строить догадки, тревожиться, находить в интернете множество никем не проверенных и не подтвержденных случаев о том, как какой-то женщине, которой сделали прививку, якобы тут же стало плохо…

Но если уж говорить об информации про коронавирус, то ее в большом количестве окружает не только негатив, но и двойственность посылов. На этот момент психолог также обращает внимание:

- Все мы видим, что сейчас много противоречивых сведений. Все кричат, что прививки обязательные, а первые лица говорят, что это дело добровольное.

Детские воспоминания

Еще один момент, на который обращает внимание специалист, - негативный опыт общения с медиками в детстве.

- Довольно часто, когда я прошу клиентов, объяснить, как они понимают природу своего страха перед вакцинацией, они признаются, что в детстве тяжело перенесли ту или иную прививку или медсестра, которая ставила укол, была очень груба, а мама почему-то не защитила. Распространен сюжет о том, как тяжело дались когда-то посещения стоматолога: было больно, страшно и обидно до слез.

В поисках истинной причины боязни прививок, обращения к врачам довольно часто выявляются серьезные проблемы.

- Агрессивное нежелание вакцинироваться порой соседствует с намеренным самопогружением в бесконечное обсуждение коронавируса и всего того, что его окружает, - говорит эксперт. - На самом деле за всей этой тревогой скрываются не менее актуальные вопросы, чем просто забота о здоровье: нежелание длительных отношений, затянувшийся конфликт с кем-то из родственников и так далее.

Клиенты Натальи Николаевой - калининградцы в возрасте от 30 до 50 лет. Никто из них не вакцинирован.

- Они спрашивают, вакцинировалась ли я. Да, я привилась первым компонентом, прививку перенесла хорошо. Продолжаю пользоваться защитной маской в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. И когда меня спрашивают, почему решилась на прививку, честно отвечаю: потому что выбираю науку! А главное - я строю и свою жизнь, и свое общение, и свою работу не на фантазиях, а на реальности.