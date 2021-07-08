«Голосящий КиВиН»-2021 в Светлогорске: билеты по 40 тысяч раскупают, как горячие пирожки

Увы, из-за коронавирусных ограничений традиционного аншлага в зале не будет. Фото: Александр КАТЕРУША

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН - 2021» (16+) пройдет 16 и 17 июля в Светлогорске. Известно, что вечером (в 19:00 по местному времени) первого дня состоится генеральная репетиция в присутствии зрителей. Билеты на это шоу стоят от 2,5 до 15 тысяч рублей. Еще веселее будет на следующий день, когда будет вестись телевизионная съемка с участием звездного жюри. Кстати, кто именно из звезд приедет - пока неизвестно, но, как правило, это Сергей Светлаков, Семен Слепаков & Co

Зато уже объявлено, сколько будет стоить удовольствие поприсутствовать в зале. Как стало известно «Комсомолке», самый дешевый билет на самый дальний ряд балкона обойдется в 4 тысячи рублей, чуть ближе – уже 6 тысяч. Чтобы расположиться в амфитеатре, придется выложить от 7 тысяч до 18 тысяч рублей. В партер без 25-30 тысяч рублей в кармане и не суйтесь (самое интересное, что даже за такие немалые для нашего региона деньги раскупили почти все билеты – осталось всего 11 свободных мест).

Однако есть еще такой элитный сектор, как ВИП-партер - места, откуда кавеэнщиков видно и слышно лучше всего. Тут стоимость билетов начинается с 25 тысяч рублей и доходит до 40 тысяч. И снова внимание: осталось всего 15 свободных мест!

Возможно, причина ажиотажного спроса кроется в том, что, по данным организаторов, заполняемость зала ограничат 50 процентами – таковы требования, связанные с COVID-ограничениями. Но в любом случае уже понятно, что дефицита публики не ожидается даже при таких драконовских ценах. А вообще на сайте КВН отмечают, что музыкальный фестиваль ежегодно собирает более 3 000 зрителей – местных жителей, из числа туристов, а также самых верных поклонников игры, неизменно прибывающих не только из разных уголков России, но также из стран ближнего зарубежья.

КОНКРЕТНО

Какие команды приедут в Светлогорск

1. «Михаил Дудиков», Ставрополь, СКФУ

2. «Армянская сборная», Москва

3. «Полуостров», КФУ, Симферополь

4. «Имени меня», Королев

5. «ИП Бондарев», Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ

6. Сборная Пермского края, Пермский край

7. «Уже не дети», Светлый, Калининградская область

8. «Доктор Хаусс», Могилев

9. Сборная Магаданцев «Велосипед», СВГУ, Магадан

10. «Северяне», Нягань

11. «Красный лис», Владивосток

12. «Такая история», ОГУ им И.С. Тургенева, Орёл

13. «Город N», Челябинск

14. «Росы», ННГУ им. Лобачевского, Нижний Новгород

15. «ЮРА, сборная Университета Синергия» Москва

16. Сборная Бывших, Тула

17. «Пал Палыч», Хабаровский край

18. Женская сборная РУДН «RUDN United», Москва

19.«Флэш-Рояль», Ростов-на-Дону.

20. «Улица Плеханова РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва;

21. «G-Drive», РФ;

22. «Неудержимый Джо», Россия.

Еще два коллектива – «Семейные Штучки» из Ростова-на-Дону и минские «Дети Тьюринга» - на момент подготовки данного материала пока не подтвердили свое участие. Хотя, вроде как, тоже собирались на калининградское побережье.