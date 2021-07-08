Курортный сбор: когда введут, кому платить и что получит Калининград

Отдыхающих у нас все больше, в солнечный день пляжи переполнены. Фото: Александр Подгорчук

В последние дни в Калининграде все чаше поднимают вопрос о введении курортного сбора. Называются даже сроки – с января 2022 года. Это понятно, туристов нынешним летом много (даже несмотря на бушующий ковид), спрос велик, а предложение ограничено – инфраструктура, особенно гостиничный сектор, еле справляется. Поэтому лишние средства, полученные бюджетом от падких на балтийский воздух туристов, лишними, простите за тавтологию, не будут. По словам губернатора Антона Алиханова, собранные с туристов деньги пойдут на обустройство территорий для массового отдыха, парков, набережных, променадов, пляжей, реставрацию исторических памятников и так далее. Словом, есть куда потратить – чтобы Калининградская область стала еще более красивой, ухоженной и привлекательной для туристов.

Платить курортный сбор будет каждый турист при заселении в гостиницу, выбиваться все это будет отдельным чеком. Впоследствии владельцы гостиниц будут отправлять собранные средства в бюджет. Калининградские туристы от курортного сбора будут освобождены. Кроме того, под курортный сбор не попадут туристы, которые самостоятельно бронируют квартиры, например через сайты с объявлениями.

Важный вопрос – на какую сумму придется раскошелиться туристу. Федеральное законодательство установило планку на курортный сбор в размере 100 рублей. Российские регионы, где эта норма уже действует, собирают меньше – где по 10 рублей с туриста, где по 50. Наши власти решили поступить по-взрослому и заявили, что, размер «туристической пошлины», вероятно, составит максимальные 100 рублей. Поначалу сбор будет введен в Калининграде и приморских муниципалитетах – Светлогорске, Зеленоградске, Янтарном и, возможно, Балтийске. Затем к нововведению присоединиться и глубинка. По мнению министра по культуре и туризму Андрея Ермака, ничто не мешает собирать деньги с туристов Гусеву, Советску, Черняховску и даже Краснознаменску. Главное – платили бы.

А что думают о курортном сборе руководители калининградских муниципалитетов? Поможет ли он бюджету? Не отпугнет ли туристов? Куда муниципалы собираются тратить полученные средства?

Владимир БОНДАРЕНКО, глава администрации Светлогорского городского округа:

- Курортный сбор существует в ряде регионов Российской Федерации, это распространенная практика и за рубежом. Я и сам, не помню точно когда, лет 10 назад, платил за границей такой туристический сбор порядка 1 евро. Большого раздражения это не вызывало. Надеюсь, что и гости Калининградской области не воспримут это в штыки, а может, просто не заметят. Потому что 100 рублей в сутки с взрослого человека – вполне посильная ноша. Зато реальный и ощутимый вклад будет в развитие любимых туристами мест отдыха.

И мы со следующего года планируем начать получать этот сбор. Это даст возможность муниципалитетам пополнить доходную базу и тратить ее на развитие курортной части. Средств всегда не хватает, у меня всегда есть выбор, что делать: благоустраивать центральную часть города или делать жизнь горожан более комфортной. В этом случае проблема разрешается – будет отдельная конкретная статья дохода на развитие туристической инфраструктуры. И не обязательно, что это будет инфраструктура в самом Светлогорске. Это может быть развитие в Отрадном, ремонт фасадов зданий на туристических маршрутах, развитие отдаленных пляжей. Эти средства могут тратиться и на организацию мероприятий, фестивалей в низкий сезон, когда нужно привлекать туристов.

Руслан АНДРОНОВ, замглавы администрации Зеленоградского городского округа:

- Курортный сбор – это правильная инициатива губернатора, надо ее поддерживать. Деньги на развитие курорта нужны. Собранные средства будут потрачены на развитие туристической инфраструктуры. Все, что в городе хорошо, то и является туристической инфраструктурой. Если мы высадим лишние цветы, улучшим водоснабжение, сделаем красивое освещение, поставим на променаде лишние качели, то будет только лучше для города, для туристов. Ведь все, чем мы занимаемся, мы делаем в том числе для развития туристической инфраструктуры. А планов на будущий год у нас множество. Ну и текущие вопросы: урны испортились, надо новые поставить, надо заменить раздевалки и так далее.

Уверен, что 100 рублей туристов не отпугнут. Я слышал, что сейчас гостиничный номер в Зеленоградске стоит 5000 рублей. Ну как тут 100 рублей могут отпугнуть? Если человек приехал на неделю и рассчитывает 35 тысяч потратить чисто на проживание в отеле, то прибавим 700 рублей к этой сумме на неделю.

Чтобы делать выводы, надо с чего-то начать. Надо попробовать. Изменения будут только в положительную сторону. Меньше туристов точно не станет, я уверен.

Артур КРУПИН, глава администрации Янтарного городского округа:

- Туристический сбор - это правильно. Потому что в сезон очень большая нагрузка на территорию. Это, например, возможность сохранения экологии, возможность улучшения инфраструктуры и создания благоустроенных территорий в межсезонье. Одни плюсы! Вводить курортный сбор надо.

Сергей БУЛЫЧЕВ, глава администрации Черняховского городского округа:

- Для курортных городов - это наиболее актуальная тема, мера своевременная. Поскольку нагрузка в высокий сезон возрастает. Это необходимо, это нормально, это цивилизованный подход. Такая практика распространена по всему миру. Что касается востока Калининградской области, то к нам тоже едут туристы, но не в таком количестве, как на побережье. Хотя туристов в Черняховске становится, конечно, больше. Но к нам едут туристы одного дня: утром прибыли, к вечеру они едут назад. Ночевать остаются нечасто. Я детально никогда не обдумывал этот курортный сбор для нашего муниципалитета. Может быть, у себя в глубинке, мы к этому тоже придем. Я этого не исключаю.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

- Понятно, что летом народ, наверное, готов заплатить. Но у нас межсезонье получается 10 месяцев в году, и введение сбора приведет к снижению конкурентоспособности региона. И, соответственно, туристы будут считать, а не проще ли поехать в Турцию, чем в эту Калининградскую область - у нас и так цены высокие.

Николай ВЛАСЕНКО, управляющий инвестиционным фондом «Лайт Хаус» - в интервью «Бизнес FM – Калининград».

А КАК У НИХ

Курортный сбор в регионах России

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*заработает с 1 мая 2022 года.