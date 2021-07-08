«У нас длинные руки»: В Калининграде блогер-антипрививочник угрожал расправой главе Роспотребнадзора

Горе-блогер попытался "словить хайп", но вскоре ему пришлось публично извиняться. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

- Слушай сюда, ты, глава … Роспотребнадзора. Ты … ответишь за базар. У нас руки длинные, я и мои ребята таких как достанем из-под земли и … засунем туда, откуда вы вылезли.

Мерзкий матерный видеоролик с угрозами в адрес главы регионального Роспотребнадзора Елены Бабуры записал и опубликовал в своем Инстаграме 39-летний калининградец Александр Г. Ранее судимый за мошенничество продавец-консультант одного из магазинов по продаже мобильных телефонов был недоволен вакцинацией отдельных категорий граждан и решил выразить свою гражданскую позицию. А заодно «словить хайп», однако что-то пошло не так.

Видео заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, была проведена лингвистическая экспертиза и возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Спустя несколько дней бойцы ОМОН задержали блогера около его дома.

Так и не успевшему стать популярным блогером Александру Г. пришлось записать другое видео.

- Приношу свои извинения за нелитературные высказывания в отношении органов власти Калининградской области. Непосредственно Елене Бабуре. Приношу свои извинения за высказывания в соцсетях, а именно в Инстаграме. В содеянном раскаиваюсь, впредь больше так не буду, - запинаясь, жалобно произнес горе-блогер.

В пресс-службе УМВД сообщили, что мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Санкции статьи, по которой будут судить блогера, предусматривают штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы сроком до одного года.