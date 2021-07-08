Кого будут выбирать калининградцы в сентябре

Выборы обещают быть интересными и конкурентными. Фото: Олег УКЛАДОВ

Госдума РФ: голоса из Греции и Таджикистана

В сентябре калининградцам предстоит выбрать двух депутатов Госдумы по одномандатным округам. Кандидаты от политических партий, как по спискам, так и округам, уже согласуются на съездах и поступают в ЦИК. Четырнадцать политических партий имеют право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей. Участвовать в выборах могут и самовыдвиженцы, однако им придется поломать голову, как собрать 11 216 подписей по округу № 97 или 12 013 подписей - по округу № 98. Кандидат или партия (не входящая в список освобожденных от сбора подписей) имеют право начать сбор подписей со дня оплаты изготовления подписных листов.

- Если отталкиваться от крайних сроков, то можно говорить о том, что к 14 августа мы с вами будем знать список кандидатов-одномандатников, которые будут включены в избирательные бюллетени, - отметила глава областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

К округу № 97 будут отнесены голоса граждан РФ, проживающих в Греции (18 662 человека) и Таджикистане (15 885 человек). К 98-му округу - голоса россиян, проживающих в Молдове (37 900 человек имеют право участвовать в выборах).

Облдума: восемь - свободны

Система выбора областных парламентариев осталась прежней: 20 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще столько же - по партийным спискам.

Восемь политических партий освобождены от сбора подписей, остальным партиям для регистрации своего списка необходимо предоставить не менее 4084 подписей. Для регистрации выдвинутых по одномандатным округам кандидатов им, а также самовыдвиженцам необходимо собрать от 996 до 1529 подписей.

Горсовет Калининграда: партсписков не будет

В этом году избраться в городской Совет депутатов можно будет только по одномандатным округам, прежнюю схему с партийными списками признали неудачной. Всего на сентябрьских выборах в Калининграде будет 27 округов.

Своих кандидатов по округам (соответственно без сбора подписей) могут выдвинуть шесть политических партий, остальным партиям, а также самовыдвиженцам предстоит собрать от 68 до 90 подписей.

Голосование под наблюдением

Голосование состоится 17, 18 и 19 сентября. Это будут полноценные рабочие дни с 8 утра до 8 вечера для участковых избирательных комиссий. Помимо голосования на избирательном участке предусмотрено голосование на дому, а также голосование на удаленных территориях. На 85 участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на всех остальных участках планируется применять технологию изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом.

На выборах депутатов Госдумы и облдумы будет применяться система «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать по месту своего фактического нахождения. Для этого необходимо с 4 августа по 14 сентября подать заявление в МФЦ, а также заполнить заявление на «Госуслугах» или подать заявление в территориальную избирательную комиссию. Для контроля за ходом голосования на 352 участках будет применяться круглосуточное видеонаблюдение, а там, где его невозможно организовать, - видеофиксация.

- У нас все избирательные участки будут под контролем видеокамер той или иной степени работоспособности. Запись будет непрерывной, все три дня места хранения сейф-пакетов с бюллетенями будут в поле зрения, - добавила председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

КОНКРЕТНО

В каких муниципалитетах пройдут выборы депутатов:

Багратионовский городской округ - 20 мандатов,

Гурьевский городской округ - 20 мандатов,

Краснознаменский городской округ - 15 мандатов,

Неманский городской округ - 15 мандатов,

Правдинский городской округ - 15 мандатов,

Мамоновский городской округ - 15 мандатов,

Дополнительные выборы в поселке Янтарном - 2 мандата.