Взгляд приковывает необычный потолок кирхи. Вид с балкона. Фото: Александр КАТЕРУША

Аист на крыше - мир на земле

Если вы никогда не были в Чистых Прудах, самое время запланировать такую поездку. Во-первых, место замечательное, неподалеку Роминтенская пуща и озеро Виштынец. Во-вторых, расположенный в поселке музейный комплекс поэта Кристионаса Донелайтиса обновился. Торжественное открытие после ремонтных работ состоялось в начале июля.

В этой кирхе Донелайтис служил пастором с 1748-го по 1780-й годы. Фото: Александр КАТЕРУША

Построенная в XVIII веке лютеранская кирха бывшего Толльмингкемена долгие годы колокольным звоном собирала местных жителей на церковные службы. Основоположник критического направления в литовской литературе служил здесь пастором с 1748-го по 1780-й. После Второй мировой войны здание оставалось целым, но, как это обычно бывает, из-за наплевательского отношения быстро разрушалось. Частично каменную, частично деревянную кирху восстановили лишь в 1960-х силами коллектива Каунасских мастерских треста реставрации памятников культуры Литовской ССР. В 1979 году останки Донелайтиса были перезахоронены в крипте отреставрированной церкви. Тогда же открыли мемориальный музей.

Внутреннее убранство кирхи. Фото: Александр КАТЕРУША

Неудивительно, что и сегодня старая кирха является культурным центром поселка и местом всеобщего притяжения. А еще это самая высокая точка в округе. Случится быть в Чистых Прудах - непременно поднимитесь на деревянную колокольню. Вид со смотровой площадки открывается потрясающий!

Вид со смотровой площадки (колокольни). Фото: Александр КАТЕРУША

С такой высоты свои владения осматривают лишь аисты, которых в поселке множество. Сидят на столбах, на деревьях, на крышах домов, ходят по полям в поисках лягушек и мышей. Аистиные гнезда расположены и на территории музейного комплекса.

Чей дом, что в нем

Дом пастора, где литовский классик жил и творил (в том числе создал свою самую знаменитую поэму «Времена года») отремонтировали по проекту приграничного сотрудничества «Россия - Литва». Как рассказал Сергей Якимов, директор областного историко-художественного музея, филиалом которого является музей Донелайтиса, в здании появились теплые полы, была заменена электрика, установлена система видеонаблюдения, пожарная сигнализация. На ремонт потратили 31 миллион грантовых рублей. Еще порядка 6-7 миллионов пошло на проведение международного пленэра для художников, издание книг и каталогов.

Дом пастора, в котором литовский классик создал, в частности, свою самую знаменитую поэму «Времена года». Фото: Александр КАТЕРУША

Качество проведенных работ отметили в областной службе государственной охраны объектов культурного наследия.

- Деревянные полы обработаны по старинным технологиям: использовалось масло, а не какой-нибудь лак или современная мастика. Оконные рамы новые, воссозданы по чертежам, а вот фурнитура была снята с рассохшихся старых рам, отмыта от краски и поставлена на место. На крыше - керамическая черепица. В отделке - аутентичные материалы. Что могли, мы сохранили. Получилось очень стильно, - говорит руководитель службы Евгений Маслов.

Старинная печь. Фото: Александр КАТЕРУША

Обновился и интерьер исторического здания. Раньше тут были выставлены этнографические предметы, рассказывающие о жизни крестьян, копии некоторых документов. Теперь же это настоящий жилой дом из прошлого: вазы с живыми цветами, антикварная мебель, старинные печи.

В доме пастора сегодня проходит высавка живописи и археологии. Фото: Александр КАТЕРУША

В витринах - предметы быта прошлого. Фото: Александр КАТЕРУША

В комнатах расположилась выставка живописи, также есть несколько витрин с археологическими находками. Под стеклом - ножи и вилки, бутылки и керамика. Хотят задействовать и второй этаж дома, а выставки проводить на чердаке - площади позволяют. Использованы будут даже ступени, ведущие в подвал, - на них расположат керамическую посуду, прикрыв ее смотровым стеклом. В планах музейщиков воссоздание пасторской кухни, в которую мог бы заглянуть каждый посетитель. А заветная мечта - экспозиция современного уровня, с интерактивными экранами и звуковыми эффектами, восковыми фигурами и голограммами.

Тепло земных недр

В кирхе сегодня тоже проводят выставки и концерты. Но даже просто побродить внутри - немалое удовольствие. Взгляд приковывает деревянный свод потолка, сквозь витражные окна пробивается мягкий солнечный свет. Интересно здание теперь еще и тем, что здесь оборудовали котельную геотермального отопления (от нее отапливается и дом пастора): горячая от природы вода поступает из скважин глубиной около 400 метров.

Сквозь витражные окна пробивается мягкий солнечный свет. Фото: Александр КАТЕРУША

- Вода несколько раз прогоняется через теплообменник, ее температура при этом все время повышается, - объясняет заместитель директора историко-художественного музея Анатолий Валуев. - Подогретую подземную воду затем прокачивают по трубам, проложенным под полом кирхи и под всеми помещениями дома пастора. Совершенно точно - ни одно учреждение культуры в нашем регионе таким образом не отапливается. Зимой в кирхе было жарко, а нам сказали, что отопление задействовано лишь на 50 процентов. И все это благодаря подземной воде!

Грядут и дальнейшие преобразования. Скоро будет разработана документация на ремонт зала кирхи, ее постоянно мокнущих от дождей стен. Заменят систему электрического освещения, отреставрируют колокольню, благоустроят прилегающую территорию и оборудуют автопарковку.

Музейный комплекс в Чистых Прудах возобновляет прием гостей с 1 августа.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Нестеровского района является объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Литва 2014-2020» Калининградский областной историко-художественный музей совместно с администрацией самоуправления Шакяйского района и публичным учреждением «Бюро еврорегиона «Неман» в Мариямполе» выиграли грантовый конкурс по направлению «Содействие местной культуре и сохранению исторического наследия». Контракт был рассчитан на 2 года. За это время планировалось реконструировать объекты культурного наследия - два здания музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды в Калининградской области (филиал КОИХМ) и амбар усадьбы Кидуляй в Шакяйском районе Литвы. Общий бюджет проекта составил 1 110 920 евро, из которых 90% финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Литва 2014-2020», а 10% - партнерами проекта.