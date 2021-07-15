Мошенники убедили калининградку вложить 3 млн в несуществующую биржу

Горожанка поверила, что на бирже можно легко заработать большие деньги. Фото: Александр Подгорчук

Телефонные мошенники продолжают дистанционно делать калининградцев беднее. Аферисты придумывают все новые способы хищений, а их жертвам остается надеяться, что правоохранительные органы вернут их деньги.

На днях жительнице Калининграда позвонил некий работник инвестиционной компании и рассказал о преимуществах заработка на бирже.

- Ваши деньги преумножатся многократно, это легкий заработок! - заявил аферист и подробно описал ей схему предстоящего обогащения.

Сначала горожанка вложила небольшую сумму - 15 тысяч рублей и почти сразу получила дивиденды на банковскую карту, реквизиты которой она сообщила при регистрации на «торговой площадке». Как потом выяснилось, это была всего лишь приманка, чтобы заставить женщину поверить злоумышленникам.

- Затем с женщиной связался «глава компании», который убедил ее вложить уже 2 миллиона рублей, что она и сделала, взяв кредит в банке и осуществив денежный перевод на указанный ей счет», - рассказали в полиции.

Первый тревожный звонок прозвенел спустя неделю «биржевых игр»: интернет-сайт, на котором она отслеживала заключаемые на ее деньги сделки, оказался заблокированным. Женщина связалась с «главой компании», который заявил, что для вывода средств и накопленных дивидендов придется заплатить комиссию – всего 20 процентов от всей суммы, которые на тот момент составили «каких-то» 900 тысяч. Таких денег у калининградки не было, однако аферист явно обладал даром убеждения. Женщина вновь пошла в банк, где ей с радостью дали 900 тысяч рублей, правда, под залог квартиры. Деньги она перевела мошенникам, после чего они перестали выходить на связь. Уже в отделении полиции калинниградка поняла, что не знает имен «брокеров», ведь общение происходило по телефону и скайпу.

Полиция в очередной раз рекомендует гражданам быть предельно внимательными при осуществлении финансовых вложений. Не стоит верить обещаниям быстрых и больших заработков на бирже. При заключении договоров с компаниями необходимо проверить их историю и, как минимум, почитать отзывы.