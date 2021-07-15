Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 13:50

Мошенники убедили калининградку вложить 3 млн в несуществующую биржу

Деньги женщина взяла в кредит под залог квартиры. После этого «брокеры» перестали выходить на связь
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горожанка поверила, что на бирже можно легко заработать большие деньги.

Горожанка поверила, что на бирже можно легко заработать большие деньги.

Фото: Александр Подгорчук

Телефонные мошенники продолжают дистанционно делать калининградцев беднее. Аферисты придумывают все новые способы хищений, а их жертвам остается надеяться, что правоохранительные органы вернут их деньги.

На днях жительнице Калининграда позвонил некий работник инвестиционной компании и рассказал о преимуществах заработка на бирже.

- Ваши деньги преумножатся многократно, это легкий заработок! - заявил аферист и подробно описал ей схему предстоящего обогащения.

Сначала горожанка вложила небольшую сумму - 15 тысяч рублей и почти сразу получила дивиденды на банковскую карту, реквизиты которой она сообщила при регистрации на «торговой площадке». Как потом выяснилось, это была всего лишь приманка, чтобы заставить женщину поверить злоумышленникам.

- Затем с женщиной связался «глава компании», который убедил ее вложить уже 2 миллиона рублей, что она и сделала, взяв кредит в банке и осуществив денежный перевод на указанный ей счет», - рассказали в полиции.

Первый тревожный звонок прозвенел спустя неделю «биржевых игр»: интернет-сайт, на котором она отслеживала заключаемые на ее деньги сделки, оказался заблокированным. Женщина связалась с «главой компании», который заявил, что для вывода средств и накопленных дивидендов придется заплатить комиссию – всего 20 процентов от всей суммы, которые на тот момент составили «каких-то» 900 тысяч. Таких денег у калининградки не было, однако аферист явно обладал даром убеждения. Женщина вновь пошла в банк, где ей с радостью дали 900 тысяч рублей, правда, под залог квартиры. Деньги она перевела мошенникам, после чего они перестали выходить на связь. Уже в отделении полиции калинниградка поняла, что не знает имен «брокеров», ведь общение происходило по телефону и скайпу.

Полиция в очередной раз рекомендует гражданам быть предельно внимательными при осуществлении финансовых вложений. Не стоит верить обещаниям быстрых и больших заработков на бирже. При заключении договоров с компаниями необходимо проверить их историю и, как минимум, почитать отзывы.

КАРТИНА ДНЯ