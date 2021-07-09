Адвокат Людмилы Осиповой: Чисто по-человечески прокурор мог бы принести извинения

Дмитрий Новиков и Людмила Осипова в студии радио «Комсомольская правда Калининград». Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

В конце мая этого года уголовное дело в отношении экс-директора лицея № 49 Людмилы Осиповой было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Ее, напомним, обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса, в хищении в общей сложности 7 миллионов рублей. С момента возбуждения уголовного дела прошло три с половиной года.

И вот - финал! Осипова преступлений не совершала.

О бремени несправедливости

В эфире программы «Говорит Калининград» Людмила Осипова рассказала о чувствах, которые вызвало у нее известие о прекращении уголовного дела.

- Для меня это было потрясением (прекращение уголовного дела. - Ред.). Потому что мы его долго ждали. Надеялись на него. И снова сомневались. Дмитрий Ильич (Новиков. - Ред.) не дарил мне никаких ложных надежд и иллюзий. Держал в напряжении. И когда я получила документ… Выразить словами чувства, которые я испытывала, невозможно. Ни ликования, ни радости. Текли слезы. Когда я схватила трубку и позвонила своим подругам, чтобы рассказать им о свалившейся на нас радости, они в голос зарыдали. Наверное, зарыдала бы и моя дочь, которая не дожила до этого дня (дочь Людмилы Осиповой ушла из жизни в ноябре 2019 года. - Ред.). Она была уверена, что ее мама ни в чем не виновата. Но она не дождалась. Но дождались все мы…

Когда слезы высохли, поняла: я - свободный человек, я - честный человек, теперь никто не усомнится в моей невиновности. И я смогу людям смотреть прямо в глаза. И я могу сказать: «Я - не воровка, я - не мошенница!» Эти слова в течение этих трех лет я шептала каждую ночь… Плакала, шептала, вытирала слезы… Но радость так и не пришла… Скорее чувство опустошения. Я просто очень уставший человек. Уставший от бремени несправедливости.

О юридической стороне

- Это очень хороший документ, - так оценил постановление о прекращении уголовного дела Дмитрий Новиков. - Но у нас не бывает таких документов, которые невозможно отменить. Поэтому гарантировать здесь я ничего не могу. Остается надежда на благоразумие. Один раз оно победило в головах чиновников, должно победить и в головах тех, кто не позволит этому документу утратить законную силу. Процедура возбуждения уголовного дела была весьма странной, точнее - молниеносной, на ура. Была череда проверок лицея, в ходе которой сотрудник прокуратуры увидел некие признаки нарушения финансовой дисциплины в лицее. И этого было достаточно для возбуждения дела… У следователя было очень много работы. В деле - более 1600 протоколов потерпевших и свидетелей. Следователь работал не один… Ситуация с делом Осиповой осложнилась с самого начала. Когда читаешь предъявленное обвинение, а затем изучаешь материалы дела, то становилось понятно… Сделать подобный вывод невозможно. Это дело толкали. Не могу утверждать, что инициатором этого дела был бывший прокурор (речь идет о Сергее Хлопушине, пост он покинул весной 2020 года. - Ред.). Но знаю, что он был локомотивом этого дела, требовал скорейшего возбуждения уголовного дела и передачи его в суд.

О реабилитации

- Да, закон предусматривает реабилитацию, - прокомментировал адвокат. - И здесь есть несколько этапов: первый из них - принесение прокурором официальных извинений от лица государства. Кроме того, Людмила Григорьевна вправе обратиться в суд за компенсацией моральных и материальных потерь. Это добрая воля Людмилы Григорьевны. Захочет она туда обращаться - пойдем.

- Да, я думала об этом, - подхватила Осипова. - Ни тогда, ни сейчас я не горю желанием подавать на апелляцию. Я не номенклатурный директор. Я выбрана людьми, коллективом. Мне верили. Для меня самая большая мечта, которая жила в душе все эти три с половиной года, - что наступит день, когда я смогу сказать: «Люди! Вы слышите? Я не виновата! Я - честный человек! Я никому не солгала. Я честно трудилась на своем посту». Я - учитель. Я мечтала и стала учителем. У меня профессия, которой я верна всю жизнь. И для меня важна реабилитация в глазах сотен людей - всех тех, кто бросился меня защищать и поддерживать… Я уяснила одну истину: не я должна их наказать. Бог их накажет (речь идет об инициаторах возбуждения уголовного дела. - Ред.).

- Есть другая сторона вопроса реабилитации, - продолжил свою мысль Дмитрий Новиков. - Чисто по-человечески бывший прокурор Хлопушин мог бы лично принести извинения. Он давал многочисленные интервью. Передо мной лежит интервью за 1 февраля 2018 года, в котором он говорит про деньги, которые были собраны родителями, в связи с чем и было возбуждено дело. «Если будет доказано, что они использованы в интересах школы, тогда нет никаких проблем». Сейчас это доказано, деньги использовались в интересах школы. Я бы на его месте принес извинения за обещания, которые он публично давал.

Полностью радиоэфир «Дело Осиповой закрыто» можно послушать здесь.