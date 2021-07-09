Перестройка в «Балтике»: Вытянут ли «старички» команду в Премьер-лигу?

Одним из тех, кто должен повести балтийцев за собой, вновь станет неутомимый Младен Кашчелан (в центре). Но и ему уже стукнуло 38... Фото: fc-baltika.ru

В эту субботу, 10 июля, в Футбольной национальной лиге стартует сезон-2021/2022. За последние два месяца в жизни калининградской «Балтики» произошло много всего интересного. Чтобы оценить шансы команды на успех, мы выбрали самые главные события и выслушали мнения экспертов.

Звездопад

Всего через неделю после финиша прошлого сезона «Балтика» объявила о расставании сразу с 10 футболистами. Команду покинули: защитники Максим Плопа, Аслан Дудиев, Константин Ковалев и Игорь Юрганов, полузащитники Алихан Шаваев, Хуан Мануэль Валенсия, Виктор Демьянов и Дмитрий Плетнев и нападающие Михаил Маркин и Аллеф де Андраде Родригеш.

По именам - настоящий звездопад! Михаил Маркин, напомним, дважды становился лучшим снайпером в составе балтийцев, а его партнер по линии атаки бразильский форвард Аллеф успел наколотить 15 голов в 47 играх. Теперь бывшие лидеры «Балтики» будут играть за конкурентов: Маркин уже подписал контракт с «Торпедо», Дудиев - с «Ротором».

Руководитель Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис считает, что никакой катастрофы не произошло.

- Такое обновление состава - нормальная практика, - сказал Гвардис в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград». - Команда практически в неизменном составе играла последние два с половиной года и, очевидно, исчерпала себя. Были поставлены высокие задачи, но, к сожалению, «Балтике» не удалось войти в топ-4 и побороться в стыках за попадание в Премьер-лигу. Как болельщика игра меня не радовала, не было стабильности - то выдавали какую-то яркую серию, то проигрывали не самым сильным командам. Много паса поперек поля, назад через защитников, нет зрелищности. Я думаю, что реконструкция скажется в лучшую сторону.

Новые «старички»

К счастью, «Балтика» в начале лета не только щедро расставалась с футболистами, но и подписывала новичков. Правда, некоторые из них по футбольным меркам уже подходят к возрасту «старичков».

Оборонительные порядки «Балтики» укрепил высокорослый (190 см) 32-летний сербский защитник Иван Остойич, перешедший из чемпионата родной страны, где выступал за «Явор». Ранее Иван успел поиграть на клубном уровне в Словакии, Чехии, Кипре и Финляндии, участвуя в том числе в квалификационных стадиях Лиги Европы УЕФА.

Партнером Остойича станет 34-летний защитник Виталий Денисов, который имеет богатейший опыт выступлений в Премьер-лигах России и Украины, а также в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. На протяжении 13 лет Денисов играл за национальную сборную Узбекистана (72 матча). В составе московского «Локомотива» становился чемпионом России-2017/2018, в составе ЦСКА и «Локомотива» - четырехкратным обладателем кубка страны. В прошлом сезоне Виталий выступал в ФНЛ за томскую «Томь», где в 23 матчах отметился двумя голевыми передачами.

В полузащите у «Балтики» - три новобранца. Из нижнекамского «Нефтехимика» перешел 30-летний Данил Кленкин. Один из самых ярких игроков ФНЛ в прошлом сезоне записал себе в актив 13 результативных действий (6 забитых мячей, 7 голевых передач).

Из «Нижнего Новгорода» в Калининград переехал 28-летний Артем Попов. С 2010 года он играл за молодежную команду московского ЦСКА и провел одну игру за основной состав в РПЛ. В дальнейшем выступал за «Локомотив-2», «Зенит-2», «Томь», «Оренбург», «Ротор» и, собственно, «Нижний Новгород». В минувшем сезоне Попов считался одним из лидеров нижегородской команды и наверняка запомнился многим болельщикам балтийцев, поскольку трижды забил в ворота «Балтики».

Третьим усилением стал 21-летний опорный полузащитник Дмитрий Сергеев, которого «Зенит» отдал «Балтике» в аренду. Дмитрий с 2017 года выступал за молодежку питерского клуба и за «Зенит-2», привлекался к сборам главной команды «Зенита». Суммарно в молодежном первенстве РПЛ, первенств ФНЛ и ПФЛ футболист провел в общей сложности 72 матча (1 забитый мяч, 5 голевых передач). Судя по всему, у «Балтики» на Сергеева большие планы: в соответствии с договоренностями клуб получил приоритетное право выкупить игрока у «Зенита».

В линию атаки «Балтика» пригласила 24-летнего нападающего брянского «Динамо» Джамала Дибиргаджиева. В минувшем сезоне он сыграл в 13 матчах, но результативными действиями не отметился.

Разгромные сборы и смелые планы

Первые тренировки после выхода из отпуска балтийцы провели в Светлогорске на базе «Балтия», после чего отправились в Москву. В столице «Балтика» сыграла четыре контрольных матча, в которых одержала три победы. Калининградцы разгромили «Спартак-2» (4:0) и уверенно разобрались с «Ротором» (3:1) и «Торпедо» (2:0). Осечка случилась только в игре с «Уфой» (0:2).

По информации, которой делилась пресс-служба «Балтики», можно сделать вывод, что в неплохой форме находится Султан Джамилов: в игре с «Ротором» полузащитник заработал пенальти и отдал голевую передачу, а в ворота «Торпедо» забил сам. Кроме того, уже открыл счет голам за «Балтику» Данил Кленкин, огорчивший вратаря «Ротора». Дубль в ворота «Спартака-2» оформил Мирослав Маркович.

Официальных заявлений пока не было, но, по данным телеканала «Матч ТВ», перед «Балтикой» в новом сезоне будет поставлена задача выйти в Российскую Премьер-лигу. При этом некоторые эксперты уверены, что на этот раз спрос будет строже, чем прежде.

- Когда на четвертый год ставится такая задача, поблажек и отговорок уже не будет. Спрашивать за результат начнут с первого тура, - заявил в интервью порталу sportbox.ru футбольный функционер, бывший спортивный директор «Волги» и «Нижнего Новгорода» Александр Липко. - Калешин (главный тренер «Балтики». - Ред).поставил на опытных игроков в расчете, что те будут вытаскивать. Однако не следует забывать, что при таком графике, как в ФНЛ, возрастным приходится несладко. Пусть даже в предстоящем сезоне он будет гораздо более щадящим, чем в прошлом. Стадион, хорошее финансовое положение - «Балтику» все ждут в Премьер-лиге. Считаю, команде нужно было просто точечно усилиться. Финансовые возможности у калининградцев, «Ротора», «Чайки», «Факела», «СКА-Хабаровска» и «Торпедо» примерно схожи. Сюда же можно отнести «Нефтехимик» с «Енисеем». Но вне конкуренции, конечно, «Оренбург».

Александр Гвардис согласен с тем, что сезон предстоит сложный.

- Поскольку сейчас идет перестройка команды, будет непросто, - признает руководитель областной федерации. - Но если мы ставим целью выход в Премьер-лигу, нужно выходить туда с командой, которая составит конкуренцию другим, а не вылетит обратно через сезон. Считаю, все необходимое для РПЛ у нас есть.

Остается добавить, что новый сезон продлится до 21 мая. Последний матч «Балтика» вновь проведет дома. На этот раз - против «Факела». Будем надеяться, к тому моменту команда все свои турнирные задачи уже благополучно решит.

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Расписание игр нашей команды в первом круге

10 июля. «Факел» - «Балтика»

17 июля. «Чайка» - «Балтика»

24 июля. «Балтика» - «Оренбург»

31 июля. «Акрон» - «Балтика»

8 августа. «Балтика» - «Нефтехимик»

14 августа. «Ротор» - «Балтика»

21 августа. КАМАЗ - «Балтика»

28 августа. «Балтика» - «Краснодар-2»

5 сентября. «Балтика» - «Торпедо»

11 сентября. «Енисей» - «Балтика»

15 сентября. «Балтика» - «Кубань»

19 сентября. «Спартак-2» - «Балтика»

25 сентября. «Балтика» - «Алания»

29 сентября. «Текстильщик» - «Балтика»

3 октября. «Балтика» - «Олимп»

9 октября. «СКА-Хабаровск» - «Балтика»

13 октября. «Балтика» - «Волгарь»

17 октября. «Металлург» - «Балтика»

23 октября. «Балтика» - «Велес»