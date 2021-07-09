Юбилей Калининградской области, год 1992-й: Все немцы были в гости к нам

27 июня 1992-го состоялось открытие копии памятника Канту. При этом постамент – «родной». Уцелел благодаря тому, что после войны на нем стоял бюст Тельмана. Фото: Игорь Зарембо

Вообще посещать Калининградскую область иностранцам разрешили еще в январе 1991-го. Но требовалось время на отладку, на то, чтобы потенциальные туристы узнали о такой возможности. Потому первые месяцы каждый визит «оттуда» был событием.

Однако мало-помалу ручеек зарубежных гостей превращался в реку. Причем львиная доля иностранцев приходилась на пожилых немцев, уроженцев бывшей Восточной Пруссии. С них же и пошел процесс. Так родилось новое понятие – «ностальгирующие туристы».

И тогда же встал вопрос, который требовалось срочно решать. Оказалось, что номерной фонд наших гостиниц совершенно не готов к такому туристическому потоку. Кроме того, и условия там были явно не для иностранцев.

В июне 1992-го к нам с Волги перегнали теплоход «Георгий Димитров», который стал плавучим отелем Hansa. Фото: Fleetphoto.ru

А уже в июле 1992-го прибыл теплоход «Семен Буденный», превратившись в гостиницу Фото: Bernhard Waldmann

Но быстро новых гостиниц не построишь. Да и откуда денег на это взять? Вот и возникла идея поставить в центре Калининграда комфортабельное пассажирское судно, превратив его в плавучий отель. Пригнанный с Волги теплоход «Георгий Димитров» в июне 1992-го встал на прикол возле Дворца спорта «Юность», переквалифицировавшись в гостиницу на воде Hansa. А уже через месяц на подмогу прибыл «Семен Буденный» (постояльцев принимал под вывеской «Балтинвест»).

В Бранево остановка

Летом 1992-го произошло еще одно важное событие, связанное с открытием границ, – между Калининградом и Берлином начал курсировать поезд. Самый первый такой поезд опять-таки пришел к нам еще 10 августа 1991-го. Однако тогда не удалось наладить регулярное сообщение. Открыть его получилось лишь в августе 1992-го.

В 18.00 состав на Берлин уходил со станции Дзержинская-Новая, в 08.42 прибывая в столицу Германии. Правда, в Эльблонге было необходимо делать пересадку, зато в дальнейшем, после реконструкции путей, пассажиры, как и в довоенные времена, могли без пересадок добираться до Берлина. Причем уже с Южного вокзала.

Заметим, появлению берлинского поезда предшествовало введение в расписание другого поезда: Калининград – Бранево. С него-то и началось 1 июня 1992-го наше международное железнодорожное сообщение.

Параллельно связи с соседями налаживались и по воде. В июле 1992-го открылась первая морская линия, соединившая нас с Гданьском. Работала здесь быстроходная «Комета», так что путешествие до Гданьска занимало всего пару часов.

По «берлинке» – на Берлин

Но все же главным в ту пору было немецкое направление – во всех смыслах. Так, у менял-валютчиков германская марка теснила доллары и злотые. Владеющие языком Шиллера и Гете стремились устроиться в немецко-российскую фирму. Нарастал интерес к довоенной истории янтарного края, расцвел рынок прусского антиквариата. Началось восстановление Кафедрального собора, отреставрировали памятный знак немецким саперам, погибшим в Первую мировую (на улице Малоярославской). Появились общество «Памятники Кёнигсберга», газета «Кёнигсбергский курьер», «Кёнигсбергское информационное агентство». А в рамках «Кёнигсбергской выставки-92» решили презентовать зарубежную технику – от грузовиков до компьютеров.

А еще в 1992 году началась реконструкция бывшей автострады Кёнигсберг - Эльбинг. Эта дорога, построенная в конце 30-х, стала первой частью маршрута, проложенного из столицы Восточной Пруссии в Берлин – через нынешний польский Эльблонг. Однако после войны трассу наглухо перерезала граница между СССР и Польшей. Вот и родилось у «берлинки» второе неофициальное название – «дорога в никуда»…

22 апреля 1992-го началась реконструкция «берлинки». В такой тупик она тогда вела, вот и родилось у нее второе неофициальное название – «дорога в никуда». Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Постепенно ее окрестности все более дичали, а сама она хирела без должного ухода. Но когда настали перестроечные времена, начались разговоры о возрождении «берлинки». В июне 1991-го руководство области на встрече с представителями Польши договорилось о том, что каждая из сторон приведет в порядок свою часть заброшенной дороги, после чего на границе появится переход. А 22 апреля 1992-го у нас стартовали работы по реконструкции трассы. Завершить первый ее этап (саму дорогу) планировалось в октябре 1993-го. Увы, в итоге все растянется на два десятка лет…

Возвращение Канта

В 1992 году в Калининград вернулся и главный памятник Кёнигсберга. А произошло это в первую очередь благодаря «красной графине» Марион фон Дёнхофф (1909-2002).

Она родилась в семейном поместье Фридрихштайн (ныне – Каменка Гурьевского района). После гимназии увлеклась политэкономией, защитила диссертацию, изучая жизнь и людей, объездила полмира. Будучи противницей нацистов, гордилась тем, что порог ее дома не переступал ни один «коричневый».

В 1944 году по просьбе хранителя музейных ценностей Кёнигсберга она укрыла в своем имении памятник Канту. А в январе 1945-го покинула родину. И смогла вернуться только в августе 1989-го, став к тому времени известным политическим журналистом и главным редактором газеты «Цайт».

Графиня уже знала, что бронзовый Кант из Фридрихштайна бесследно исчез. И, получив в порядке исключения возможность посетить янтарный край (который был еще закрыт для иностранцев), она привезла уменьшенную копию утраченной статуи, изготовив ее за свой счет. И тогда же решила: Германия должна сделать полномасштабную копию и подарить Калининграду.

Инициатор воссоздания памятника философу графиня Марион фон Дёнхофф. Фото: Игорь Зарембо

Открытие воссозданного памятника состоялось 27 июня 1992-го. На церемонии в толпе вперемешку стояли русские и немцы. Писатель Юрий Иванов сказал: «Кант принадлежит не нам и не вам. Он принадлежит миру». Ответом ему были общие аплодисменты.

Вас тут не висело…

А вот у другого культурного проекта судьба оказалась несчастливой. 26 октября 1992-го на улице Сержанта Колоскова на доме, где во времена Кёнигсберга жила поэтесса Агнес Мигель, открыли памятную доску. И – тут же она пропала. Ханнелоре Канцлер, председатель немецкого общества Агнес Мигель, заявила: за помощь в поисках готовы заплатить 200 тысяч рублей (для сравнения: например, килограмм вареной колбасы тогда стоил 200 рэ). Сразу после этого доска нашлась. Ее принесли местные пацаны – мол, обнаружили в кустах по соседству. Насколько известно, премию им так и не дали. Даже у доверчивых любителей поэзии из Германии возникло подозрение, что именно эти ребята и содрали доску, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Но когда поднялся шум, ее уже нигде не брали – себе дороже. И тогда юные калининградцы решили свою добычу «найти»…

Год спустя, в октябре 1993-го, приведенную в порядок доску повторно установили на том же месте. Однако уже в 90-х раздавались голоса, что это недопустимо – то, что мы славим человека, который был членом НСДАП. Да еще на улице, носящей имя Героя Советского Союза, погибшего в бою с фашистами. И в итоге по требованию прокуратуры в ноябре 2015-го доску демонтировали. Тогда же сняли и доску в память об этой поэтессе, висевшую с октября 2000-го в Правдинске на бывшем здании гимназии имени Агнес Мигель (теперь там социальный приют «Берег надежды»).

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

6 января 1992-го завершился первый областной конкурс «Учитель года». Победителями стали сразу пятеро педагогов. За победу им были вручены двухкассетные магнитофоны.

В феврале была образована государственная телевизионная и радиовещательная компания «Янтарь» (ныне – ГТРК «Калининград»).

17 марта наш земляк-космонавт Александр Викторенко уже в третий раз отправился на орбиту (на Землю вернулся 10 августа).

В мае в зоопарке вновь появился памятный знак в честь его основателя Германа Клааса. Знак собирали по частям: постамент нашли в одном учреждении, скульптуру мальчика с львятами – в другом. Барельеф самого Клааса воссоздали по довоенным фотографиям.

В августе состоялся первый аукцион по продаже недвижимости. Торги прошли во Дворце культуры рыбаков, вход стоил 500 рублей. Самой первой сделкой стала продажа нежилого помещения на улице Калужской. За 243 квадратных метра просили 142 тысячи рублей, в итоге они ушли за 4,5 миллиона.

8 сентября в Калининграде было введено чрезвычайное положение по водоснабжению – таким стал итог аномально жаркого и засушливого лета (10 августа 1992-го температура воздуха была аж 36,5 градуса по Цельсию). В режиме ЧП город провел неделю.

15 сентября автобус Калининград - Гвардейск не уступил на переезде дорогу поезду. В результате столкновения погибли водитель и 16 пассажиров.

С 17 по 27 сентября прошел Первый Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей».

В сентябре часть местных литераторов из либерально настроенного Союза российских писателей перешла в Союз писателей России, стоящий на консервативных позициях.

В октябре во дворе областной больницы был открыт памятник сестрам-монахиням, которые с 1945 по 1948 год (пока их не депортировали) помогали выхаживать больных.

В октябре власти раздали продукты, хранившиеся на случай войны: муку, сахар, гречку, рис, животное масло, сгущенку. Большая часть НЗ была передана в детдома и садики.

В ноябре на чемпионате мира по самбо в весовой категории до 60 кг первое место заняла калининградка Наталья Герцанс.

23 декабря был подписан Указ «Об обеспечении внешнеэкономических условий для развития Калининградской области». Он освободил от обложения таможенной пошлиной товары, произведенные в регионе и экспортируемые из него, а также товары, импортируемые к нам для внутреннего потребления.