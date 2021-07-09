В Калининграде 8-летнюю девочку затянуло в слив бассейна

Следователи осматривают бассейн, где едва не погиб ребенок. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Два года назад в турецком Бодруме произошла трагедия. 12-летнюю девочку, школьницу из Петербурга, в бассейне одного из отелей засосало в трубу для циркуляции воды. Ребенок пробыл в воде не менее пяти минут, а после того, как девочку достали, она впала в кому и через несколько дней умерла.

Накануне похожая трагедия едва не случилась в Калининграде. Дети купались в бассейне одного из СПА-центров. 8-летняя Вика (имя изменено - Ред.) плескалась, по предварительным данным, почему-то без купальной шапочки. В результате в какой-то момент ее волосы стало затягивать в отверстие для слива, и если бы не помощь взрослых, вовремя бросившихся в бассейн и вытащивших девочку, итог мог бы быть печальным. Ребенка спасли, сделали искусственное дыхание и отвезли в Детскую областную больницу Калининграда.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники следственного управления СК России по Калининградской области.

- В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствие даст надлежащую правовую оценку действиям персонала заведения, а также родителей, оставивших ребенка без присмотра, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СК, добавив, что ход проверки контролируется лично руководителем регионального управления Следственного комитета Дмитрием Бочаровым.

Тем временем в калининградских соцсетях поднялось бурное обсуждение этого инцидента. Пользователи вспоминают трагедию в Турции, задаются вопросом, как ребенка пустили в бассейн без шапочки. И - главное: где находились родители ребенка? Ведь по правилам посещения бассейна ребенок до 10 лет не может находиться в аквазоне без родителей. Ответы на все эти вопросы и должно дать следствие. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.