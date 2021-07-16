Алиханов - о религиозных причинах отказа от вакцинации: Это фатализм еретического толка

Губернатор заявил, что власти не допустят увольнений антипрививочников. Фото: Александр КАТЕРУША

Обязательная вакцинация отдельных категорий работников в Калининградской области не была заявлена в качестве темы обсуждения на заседании общественно-политического совета при губернаторе. Вопрос поднял депутат облдумы Михаил Чесалин, который заявил, что это лишит работы «тысячи калининградцев» и нарушает действующее законодательство, включая Конституцию РФ.

- Есть проблема принудительной вакцинации. На предприятиях и в учреждениях работодатели начали принуждать работников к вакцинации. Люди по разному относятся к вакцинированию: кто-то стоит в очередях, кто-то категорически не хочет прививаться по разным причинам. Кто-то переболел и имеет высокий уровень антител, другие имеют заболевания и боятся, что это ухудшит здоровье, кто-то не хочет прививаться по религиозным соображениям, - сказал Чесалин.

По его словам, принуждение к вакцинации происходит «повсеместно, особенно в бюджетных учреждениях, даже в нашей облдуме».

- Работников ставят перед выбором: или ты вакцинируешься, или мы тебя увольняем, или на первых порах отстраняем от работы! - заявил депутат, добавив, что это нанесет удар по социальной стабильности.

- Мы, несомненно, изучили этот вопрос, и могу сказать, что никакого нарушения Конституции здесь нет. Вам как человеку, разбирающемуся в законах более чем детально, это известно. Есть комплексность толкования права, юристы и прокуратура этот вопрос многократно изучили, - ответил Антон Алиханов.

Давления на работников тоже не должно быть, подчеркнул губернатор.

- Мы неоднократно проводили совещания, объясняли работодателям, что отстранение от работы является последним, критичным шагом, который был бы нежелательным. Что необходимо предпринимать все меры для сохранения дохода работниками. И прибегать к отстранению в исключительных случаях, когда отказ от вакцинации создает угрозу здоровью самого отстраненного. При этом юридическая основа для отстранения есть.

Алиханов рассказал, что от 20 до 30 процентов тех, кто ежедневно заболевает, это как раз люди, работающие в сферах, на которые распространяется обязательная вакцинация: торговля, общепит, соцработники, медики. А новые штаммы более заразные, и летальность от них более высокая.

- Это меры по защите этих людей, которые рискуют заболеть, умереть от этой заразы, - пояснил глава региона. - К тому же вакцинированными, по мнению эпидемиологов, должны быть 60 процентов коллективов в этих сферах, так что о «поголовной» вакцинации речи не идет, она просто не требуется.

«Увольнения не в интересах бизнеса»

Руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Андрей Романов заявил, что никаких массовых увольнений антипрививочников не будет. Хотя бы потому, что это не в интересах бизнеса.

- Экономика и большинство предприятий живут в условиях дефицита специалистов, да практически все направления. Водителей нет, строителей нет, продавцов нет. В АПК, в рыболовстве, в промышленности - дефицит работников. Да ни один здравомыслящий предприниматель не будет заниматься массовыми сокращениями в подобной ситуации. Мы сейчас чуть ли не с каждым сотрудником работаем индивидуально, обсуждаем, когда он может вакцинироваться, когда можно вернуться к этому вопросу.

Романов добавил, что доходит до того, что работникам с медицинскими противопоказаниями предлагают перейти на другие виды работ, чтобы минимизировать его контакты.

Всё в руках бога?

Антон Алиханов в очередной раз подчеркнул, что никаких увольнений антипрививочников власти не допустят. Он также прокомментировал религиозные убеждения как причину отказа от прививки.

- По поводу «все в руках божьих». Я не знаю такую религию, которая бы пропагандировала уход в мир иной. Мне кажется, надо почитать священные тексты, там, по-моему, про другое написано. Такой фатализм - это что-то из еретического толка. Но точно не про те традиционные конфессии, которые исповедуют в России, - сказал Алиханов.

Глава Калининграда Андрей Кропоткин и вовсе заявил, что по опросам 70 процентов жителей области хотят добровольно вакцинироваться, так что просто нет темы для обсуждения какого-либо принуждения.

- Это даже больше, чем 60 процентов, которые нам нужны. Но вакцины не хватает, есть жалобы, надо постараться увеличить поставки. Люди ждут неделю, две, это беспокоит многих, - сказал он

- Очень стараемся это сделать, и пишем, и звоним. Нам обещали дополнительные поставки, ждем несколько партий на этой неделе, - ответил Антон Алиханов.