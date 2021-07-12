Без новых суточных рекордов тоже наверняка не обойдется. Фото: Александр Подгорчук

Последние два дня в нашем городе получились относительно скромными - воздух на выходных прогревался лишь до +25 градусов. Однако пауза выдалась короткой, и в ближайшее время температура снова пойдет в рост.

По прогнозу Гидрометцентра России, до 30-градусной отметки столбик термометра должен подняться уже в понедельник, 12 июля. При этом в течение дня не исключен небольшой дождь - вероятность выпадения осадков оценивается в 80%.

Во вторник жара усилится. Ожидается до +32 градусов за окном и тоже дождь.

До конца рабочей недели мы останемся на периферии уходящего антициклона. В связи с этим Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует «железные» +30.

На выходных жара немного отступит. В субботу и воскресенье за окном будет +26...+28. Дожди пройдут более интенсивные и почти наверняка с грозами.

Стоит заметить, что этим летом в Калининграде уже была похожая картина. С 18 по 22 июня включительно температура в нашем городе не опускалась ниже +30. Однако в тот раз череда жарких дней не выпала разом на одну календарную неделю, как сейчас, а наступившее затем похолодание было более резким. Так что, если синоптики окажутся правы, именно теперь нас ждет самая жаркая неделя с начала лета!