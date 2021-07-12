Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия

Согласно данным портала Investfunds, ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» с начала 2021 г. вырос на 16,28%, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 57,17%. За год и за 3 года фонд сохраняет 1-е место по доходности среди всех смешанных фондов.

ОПИФ «Открытие – Акции» по итогам полугодия вырос на 16,01%. За год (30.06.2020-30.06.2021) флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,64%.

ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» с начала года вырос на 15,03%, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 68,26%. За год этот фонд занимает 1-е место по доходности среди всех фондов с активами более 1 млрд руб., а за 3 года – абсолютное 1-е место по доходности среди всех российских фондов.

ОПИФ «Открытие – Облигации» на конец июня снизился на 0,54% с начала года. Снижение стоимости пая было обусловлено ростом доходностей на рынке рублевых облигаций, что является привлекательной точкой входа для новых пайщиков. За год (30.06.2020-30.06.2021) доходность фонда составила 1,94%.

ОПИФ «Открытие – Еврооблигации» в рублях с начала года снизился на 0,62%, а в долларах США – вырос на 1,44%, что превышает годовые ставки по долларовым депозитам. За год (30.06.2020-30.06.2021) фонд вошел в пятерку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 млрд руб. (с результатом +11,62% в рублях), а за 3 года – в тройку лидеров среди таких фондов.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»:

«Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за 3-летний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения, ведь при владении паями от трех лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 млн в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд «Открытие – Лидеры инноваций» занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд «Открытие – Глобальные инвестиции» показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 7 открытых ПИФов, 1 БПИФ и 7 закрытых ПИФов, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ). Компания стала победителем в номинациях «Управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2019 г. и «Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов» за 2018 г. Активы под управлением на 31.03.2021 г. — 324 млрд рублей.

Доходности упомянутых фондов на 30.06.2021: