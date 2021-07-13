В калининградском правительстве ответили на 4 главных вопроса о пандемии, вакцинации и ПЦР-тестах

Работодателю предоставляется возможность организовать вакцинацию трудового коллектива централизованно путем подачи заявки в минздрав Калининградской области. Фото: Александр Подгорчук

Правительство Калининградской области подготовило развернутые ответы на 4 самых популярных вопроса недели о пандемии коронавируса и вакцинации. Чаще всего калининградцы спрашивали о тестах после отпуска, ограничениях на въезд в регион, вакцинации на предприятиях и так далее. Публикуем наиболее важные ответы.

1. Кому необходимо сдавать ПЦР-тест после отпуска?

Работники, возвращающиеся из отпусков и выезжавшие за пределы области, в обязательном порядке предоставляют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска. Данное требование не применяется в отношении вакцинированных работников или перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в последние 6 месяцев.

2. Какие ограничения действуют на въезд в Калининградскую область?

В настоящее время ограничений для прибывающих в область, если въезд осуществляется с территории Российской Федерации, нет.

Прибывающим в регион из-за рубежа необходимо в течение 3 календарных дней со дня прибытия сдать ПЦР-тест и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Данное требование не распространяется на вакцинированных или перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в последние 6 месяцев.

3. Как работодатель может организовать вакцинацию сотрудников?

Работодателю предоставляется возможность организовать вакцинацию трудового коллектива централизованно путем подачи заявки в министерство здравоохранения Калининградской области, по которой будет определено время и место проведения вакцинации, либо направить сотрудников самостоятельно вакцинироваться в прививочном пункте медучреждения или в мобильном центре вакцинации.

4. Какие ограничения установлены для детей в связи с пандемией коронавируса?

Детям до 14 лет без сопровождения взрослых запрещено находиться в кинотеатрах, театрах, филармониях, концертных залах, организациях торговли и на предприятиях общепита. Данное ограничение не распространяется на посещение нестационарных торговых объектов.