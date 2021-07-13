Чтобы отомстить подруге, калининградец утопил ее кошку в стиральной машине и пять дней прятался в тевтонском замке

Совершив черное дело, житель Багратионовска укрылся в казематах древнего замка Прейсиш-Эйлау. Фото: Иван МАРКОВ

Когда 43-летний житель Багратионовска - райцентра на юге Калининградской области - узнал, что гражданская жена уехала не к своей матери, как сказала ему, а к подруге в Светлогорск, мужчина страшно расстроился. Можно даже сказать, загоревал. И с горя, естественно, напился. Дойдя до нужной кондиции, принялся размышлять, как бы пострашнее отомстить обманщице. И тут взгляд его упал на ходившую по квартире кошку Мусю, которую, как точно знал багратионовец, его сожительница очень любила.

С этого момента судьба несчастной мяуки была предрешена. Изловив животное, пьяный изверг засунул его в стиральную машину и включил режим стирки. При этом мужик не забывал фиксировать свои действия на видеокамеру мобильного телефона. Получившийся ролик в жанре хоррора «сам себе режиссер» тут же отослал подруге. Но этого показалось мало: он извлек из «стиралки» труп кошки, положил на кровать, вновь заснял и отправил на известный номер.

Как и все живодеры, этот тоже оказался изрядным трусом. Убоявшись встречи со спешившей домой разъяренной супругой, сбежал из квартиры и оборудовал себе убежище на территории местного тевтонского замка Прейсиш-Эйлау.

Тем временем женщина написала заявление в полицию по поводу произошедшего. Убийцу принялись искать. Правоохранителям помогло то, что беглец, немного пообвыкнув в своем положении, решился сделать вылазку в город. На одной из улиц подходящего под ориентировку гражданина заметили участковые инспекторы и тут же задержали. Вот что значит неосмотрительно оставить надежное укрепление!

Оказавшись в отделе полиции, горожанин быстро во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Жестокое обращение с животными» с перспективой лишения свободы на срок до 3 лет. Кстати, ранее он уже был судим, отбыв срок за убийство человека.

Что до безутешной хозяйки погибшей Муси, то женщина объявила, что продолжать отношения с уже бывшим бойфрендом она не собирается, и чем дальше они теперь будут находиться друг от друга, тем лучше.