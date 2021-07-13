В Калининградской области бесплатно покажут лучшее советское кино

Кадр из фильма «Вратарь».
Фото: kinopoisk.ru
Кажется, нам бешено подфартило. Как рассказали «Комсомолке» в региональном министерстве культуры, до конца года раз в неделю по средам в кинозалах области будет демонстрироваться фильм из собрания Госфильмофонда. Калининградцы получили шанс увидеть лучшие экранизации классических литературных произведений, а также киноленты, отображающие страницы отечественной истории. Бесплатные показы осуществляются в рамках проекта «Золотая кинопленка».
Разумеется, при посещении кинотеатров необходимо соблюдать маcочный режим и социальную дистанцию.
В акции участвуют:
кинотеатр «Курортный», Зеленоградск;
кинозал Дома культуры «Неман», Неман;
зрительный зал Центра культуры и досуга, Гурьевск;
кинозал культурно-молодежного центра, Балтийск;
кинотеатр «Синема-холл», Светлогорск.
Расписание показов на этот месяц:
14 ИЮЛЯ
«Происшествие, которого никто не заметил» (12+)
Мелодрама
Киностудия «Ленфильм», 1967, реж. А. Володин
12:00 Кинозал КМЦ Балтийска
14:00 Кинозал ДК «Неман»
15:00 Кинотеатр «Курортный»
15:00 Центр культуры и досуга Гурьевска
15:00 «Синема-холл» в Светлогорске
21 ИЮЛЯ
«Вратарь» (0+)
Мюзикл, комедия, спорт
Киностудия «Ленфильм», 1936, реж. С. Тимошенко
12:00 Кинозал КМЦ Балтийска
14:00 Кинозал ДК «Неман»
15:00 Кинотеатр «Курортный»
15:00 Центр культуры и досуга Гурьевска
15:00 «Синема-холл» в Светлогорске
28 ИЮЛЯ
«Осторожно, бабушка!» (0+)
Мюзикл, комедия
Ккиностудия «Ленфильм», 1960, реж. Н. Кошеверова
12:00 Кинозал КМЦ Балтийска
14:00 Кинозал ДК «Неман»
15:00 Кинотеатр «Курортный»
15:00 Центр культуры и досуга Гурьевска
15:00 «Синема-холл» в Светлогорске
Внимание! Актуальное расписание можно уточнить на сайте cinema39.ru и на информационных порталах площадок кинопоказов.