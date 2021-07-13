В Калининградской области бесплатно покажут лучшее советское кино

Кадр из фильма «Вратарь». Фото: kinopoisk.ru

Кажется, нам бешено подфартило. Как рассказали «Комсомолке» в региональном министерстве культуры, до конца года раз в неделю по средам в кинозалах области будет демонстрироваться фильм из собрания Госфильмофонда. Калининградцы получили шанс увидеть лучшие экранизации классических литературных произведений, а также киноленты, отображающие страницы отечественной истории. Бесплатные показы осуществляются в рамках проекта «Золотая кинопленка».

Разумеется, при посещении кинотеатров необходимо соблюдать маcочный режим и социальную дистанцию.

В акции участвуют:

кинотеатр «Курортный», Зеленоградск;

кинозал Дома культуры «Неман», Неман;

зрительный зал Центра культуры и досуга, Гурьевск;

кинозал культурно-молодежного центра, Балтийск;

кинотеатр «Синема-холл», Светлогорск.

Расписание показов на этот месяц:

14 ИЮЛЯ

«Происшествие, которого никто не заметил» (12+)

Мелодрама

Киностудия «Ленфильм», 1967, реж. А. Володин

12:00 Кинозал КМЦ Балтийска

14:00 Кинозал ДК «Неман»

15:00 Кинотеатр «Курортный»

15:00 Центр культуры и досуга Гурьевска

15:00 «Синема-холл» в Светлогорске

21 ИЮЛЯ

«Вратарь» (0+)

Мюзикл, комедия, спорт

Киностудия «Ленфильм», 1936, реж. С. Тимошенко

12:00 Кинозал КМЦ Балтийска

14:00 Кинозал ДК «Неман»

15:00 Кинотеатр «Курортный»

15:00 Центр культуры и досуга Гурьевска

15:00 «Синема-холл» в Светлогорске

28 ИЮЛЯ

«Осторожно, бабушка!» (0+)

Мюзикл, комедия

Ккиностудия «Ленфильм», 1960, реж. Н. Кошеверова

12:00 Кинозал КМЦ Балтийска

14:00 Кинозал ДК «Неман»

15:00 Кинотеатр «Курортный»

15:00 Центр культуры и досуга Гурьевска

15:00 «Синема-холл» в Светлогорске

Внимание! Актуальное расписание можно уточнить на сайте cinema39.ru и на информационных порталах площадок кинопоказов.