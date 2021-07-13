«Цена упадет через две-три недели»: калининградский фермер рассказал, когда на прилавках появится местная морковь

Сегодня на рынке было еще полно старой моркови. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области продолжается негодование потребителей из-за высоких цен на морковь и свеклу. Местные корнеплоды пока еще не вызрели, а есть мы ее хотим уже сейчас. В итоге, за несколько дней морковь и свекла перешли из дешевых овощей в разряд деликатесов.

Как долго это будет продолжаться, во вторник, 13 июля, ведущие радио «Комсомольская правда»- Калининград» выясняли у калининградского фермера, занимающегося выращиванием моркови и картофеля. Руководитель сельхозпредприятия «Калиновское» Сергей Чечулин попытался успокоить овощелюбителей. По словам фермера, морковь в его хозяйстве начнут копать недели через 2-3 и примерно тогда же сбором урожая займутся и его коллеги. На прилавках урожай появится буквально на следующий день. К слову, молодой картофель копают уже сейчас. И того, и другого якобы достаточно, несмотря на сложные климатические условия этого года. Неурожая быть не должно.

- Если реальные вещи говорить, сельхозпроизводители никогда цены не задирали, - уверяет Чечулин. – Мы выращиваем картофель и морковь и продаем ее до начала июля. У нас есть хранилище, которое мы построили 7 лет назад. Можем хранить там 4 тысячи тонн моркови, 3,5 тысячи тонн картофеля, 600 тонн яблок. Поэтому продукция, которую мы выращиваем и убираем, у нас хранится круглый год примерно до 1 июля.

Свежую фермерскую морковь некоторые продавцы решили придержать и прятали под прилавком. Фото: Иван МАРКОВ

Хранить морковь дольше, по словам Чечулина, нецелесообразно, так как фермеры должны подготовиться к приему нового урожая: почистить склады, помыть контейнеры и провести дезинфекцию.

- Сейчас мы готовы, и молодой картофель уже закладывается на хранение. Мы эту картошку сегодня продаем по цене от 25 до 35 рублей за килограмм. Я бы устроил круглый стол с теми, кто перекупает овощи, с сетями. Это было бы правильно. И мы бы спросили, почему 150 рублей морковь стоила.

Ведущие тут же передали Чечулину слова представителей торговых сетей: «Морковь везут из дальних стран, и транспортные расходы закладываются в цену», но фермер на это решил пошутить.

- У нас есть друзья в Англии, в Голландии и Германии. Мы голландцу звоним, он по-русски хорошо говорит: «А чего у нас цена-то такая?». А он отвечает: «Так ковид! Мы же морковку тоже через метр сажаем».

Шутки шутками, но, как считает Чечулин, с появлением местной моркови на рынке, ценник опустится до нормального уровня уже в течение этого месяца. Однако назвать объективные причины резкого подорожания моркови именно в этом году фермер затруднился.

Эта морковь продается по 80 рублей. Фото: Иван МАРКОВ

Про ценообразование на местную морковь Чечулин также рассказал очень коротко – ее регулирует рынок. Фермеры, у которых нет своих складских помещений, сразу после уборки урожая, выбрасывают свою продукцию на продажу в больших объемах. Цена моментально снижается. Зато потом, когда морковь остается только у тех, кто владеет складами, ценник постепенно растет по мере приближения к новому сезону.

Ценовой разброд

Как мы смогли убедиться лично, 13 июля на Центральном рынке появилась свежая фермерская морковь. Точно местная, потому что к ней пластами присох наш родной калининградский чернозем. И это явление тут же вызвало переполох у торговцев и разброд в ценах. Одни прячут корнеплод за прилавком и показывают его, только когда покупатель спешит уйти, наморщив нос от скрючившейся прошлогодней моркови за 100 рублей. Предлагают они ее по 130 рублей, как какую-то невидаль. Другие продавцы, понимая, что цены удержать не получится, поспешили разложить морковь по ящикам и приклеили к ней бумажку с надписью «100 рублей». Третьи продают по 80. Судя по всему, фермер Чечулин прав. Пройдет еще неделя, и цены вернутся на свое место.

Что же касается молодого картофеля, то он продается в среднем по 60-65 рублей. «Горох» - по 40. А свеклу, из-за дефицита которой не так давно случился дикий ажиотаж, уже продают по цене картошки.