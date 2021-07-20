«Спрос превышает объемы поставок»: В правительстве обсудили кампанию по вакцинации калининградцев

Медики могут прививать до 5,5 тысяч человек в день. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области необходимо вакцинировать от коронавируса 490 тысяч человек, сейчас первый компонент вакцины получили 218,5 тысяч человек, полностью привиты чуть более 148 тысяч. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 20 июля, рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко.

По словам министра, в структуре привитого населения более 38 процентов – это жители в возрасте старше 65 лет. Также прошли вакцинацию 9,5 тысяч медицинских работников и 9 тысяч педагогических работников. Еще 25 тысяч вакцинированных – это работники сферы обслуживания.

В области работают 33 прививочных пункта в 25-ти медорганизациях, а также мобильные пункты вакцинации. 29 мобильных бригад сделали невероятные 2,5 тысяч выездов.

- Мы можем прививать до 5,5 тысяч человек в день, спрос превышает объем поставок вакцины, - сказал Кравченко. – Чтобы просто завершить программу вакцинации, необходимо еще 270 тысяч комплектов доз вакцины.

- Нам сейчас привозят в неделю 20 тысяч доз вакцины, - взял слово губернатор Антон Алиханов.

- Нам не привозят в неделю 20 тысяч доз, меньше, к сожалению, - ответил Кравченко. – Потребность – 270 тысяч комплектов доз.

- Это же в два раза больше от того, что поставляют. Понятно, - задумчиво произнес глава региона. – Исходя из ваших возможностей, я вообще проблем не вижу, вы готовы, нужны только поставки.

«Готовьтесь к очередному витку»

Сейчас в больницах области развернуто 1324 койки для лечения пациентов с ковидом и пневмонией, занято 1080 коек. Высокая нагрузка на амбулаторную сеть, амбулаторно проходят лечение 8,5 тысяч человек, рассказал Александр Кравченко.

- А вы снабжаете их лекарствами, или они сами…, - спросил Антон Алиханов.

- Мы обеспечиваем лекарствами, плюс дополнительно выделили деньги на закупку лекарств, - ответил министр.

- Вы готовьтесь, пожалуйста, к очередному витку. Если вам нужно сформировать резервы на осень, давайте заявки, средства у меня есть в резервном фонде. Чтобы вы успели все сделать, - сказал губернатор.

Дополнительные деньги точно потребуются, заверил министр. Например, на разворачивание нескольких опорных точек на востоке Калининградской области. Одна из них точно появится в больнице в Краснознаменске.

- А сколько у нас умирает людей, поступавших с подтвержденным ковидом, - поинтересовался Алиханов.

- Мы ведем мониторинг не по подтвержденному ковиду, а по ковиду и пневмониям, потому что иногда технически не удается получить материал. Только за предыдущую неделю на койках, развернутых для лечения коронавируса и пневмонии умерло 35 человек. Или по 5 человек в день, - ответил Кравченко. Он добавил, что стало больше летальных случаев среди пациентов «молодого возраста».

Заболеть коронавирусом можно и после вакцинации, однако по последнему 10-дневному срезу, таких случаев выявлено всего 0,2 процента.

- Вакцина действительно работает, помогает, это факт, - заключил министр здравоохранения области.