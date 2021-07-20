Антон Алиханов потребовал увеличить время работы спасателей на пляжах

На выходных в водоемах Калининградской области утонули восемь человек. Фото: Александр Подгорчук

Минувшие выходные в Калининградской области уже назвали «черными». За три дня в водоемах только по официальным данным утонули восемь человек, из них пять человек – в субботу, 17 июля. Не исключено, что жертв в ближайшее время станет больше, как минимум двое отдыхающих до сих пор числятся пропавшими без вести.

Во вторник, 20 июля, трагические случаи обсудили на заседании регионального правительства. Губернатор Антон Алиханов заявил, что власти не могут позволить себе не обращать на это внимание.

- Очень трагичные получились выходные, это просто катастрофа, - сказал он. – Мы постоянно расширяем территории официальных пляжей, которые оборудованы спасательными средствами, где дежурят спасатели…

Первым делом Алиханов потребовал пересмотреть график работы спасателей на пляжах. Как оказалось, в ряде муниципалитетов они дежурят до 18 часов.

- Возможно, следует пересмотреть этот график, сделать расширенный рабочий день, чтобы они заканчивали, ну скажем, в 9 часов вечера. Но так чтобы они не уходили в ситуации, когда у нас море полное, - сказал он.

Необходимо усилить работу по информированию отдыхающих насчет отбойных течений. А также проверить, как в муниципалитетах соблюдают требования к обустройству пляжей и, вывешиваются ли флаги, потребовал губернатор. И это касается не только приморских городов: почти во всех муниципалитетах есть несанкционированные места для купания.

- Многие гости нашего региона знать не знают что это такое – отбойное течение, как из него выбираться. Я видел в Балтийске большие плакаты с указанием что-то это такое, прошу во всех муниципалитетах установить такие плакаты на каждом пляже, - сказал Антон Алиханов.

Глава региона также дал поручение проработать с юристами возможность привлекать к ответственности нарушителей без участия сотрудников правоохранительных органов.

- Можно ли ввести правила поведения на пляже, чтобы муниципальные чиновники составляли протоколы? Ведь у нас не все отдыхающие выходят из воды, когда к ним подходят с мегафоном и кричат в ухо. На каждого упрямого не напасешься полицейских, - сказал он. - Всех отдыхающих призываю быть бдительными, внимательными, заботиться о себе и особенно следить за детьми.