«Кит станет серым»: эскиз мурала поменяют из-за ассоциаций с «группами смерти»

Работа художницы Марии Тельцовой стала лидером народного голосования, но после бурного обсуждения в соцсетях пришлось вносить изменения. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Калининградцы переживают сейчас еще одну жаркую неделю, и на этом фоне часть горожан стала очень раздражительна. Наброситься перегревшиеся жители решили на проект мурала, которым Фонд капремонта собирается украсить многоэтажку на улице Маршала Баграмяна, что напротив музея Мирового океана. На нем девочка, стоящая на облаке, гладит спускающегося к ней с неба огромного синего кита.

После того, как эскизы мурала разместил в своем паблике Вконтакте новостной портал «Клопс», калининградцы разглядели на картинке «призывы с суициду».

- Так себе ассоциации с синими китами... И девочкой на краю облака... Одумайтесь, — написала одна из подписчиц.

- С чем у подростков ассоциируются киты, тем более летающие? — поддержал ее другой пользователь.

Дальше фантазия и вовсе разыгралась, однако нашлись и те, кто посчитал подобные ассоциации бредом. Так калининградец Вячеслав написал, что на фоне жары и ковида у жителей начали появляться галлюцинации. Вячеслава тут же поддержали, а фантазеров, нашедших параллели с так называемыми «группами смерти», обвинили в стереотипном мышлении.

Тем не менее, в фонде капремонта к горожанам решили прислушаться и даже провели специальное совещание, на которое была приглашена и автор эскиза Мария Тельцова.

- Изначально кита художник изобразила бирюзового цвета, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе фонда. - Тогда в одном из нескольких тысяч комментариев мы встретили аналогию. Вместе с тем, работа стала лидером народного голосования и говорит только о единении человека и природы, а также о необходимости сосуществования на планете. Совместно с художником было принято решение изменить цвет кита на серый.

Корреспондент «Комсомолки» связался и с самой Марией Тельцовой. Она сообщила, что это ее первый подобный опыт.

- Да, кит действительно изначально был синим, но мы изменили его, сделали серым. Ассоциация была очень простой: море, напротив музей Мирового океана, а кит – самое большое животное на Земле.

- Вас, как художницу, эта история не покоробила?

- Конечно, мне неприятно. Это просто кит, тут нет каких-то скрытых смыслов. А если бы комментаторы не заговорили об этой теме, то никто бы и не подумал, как они. Но теперь мне придется дорабатывать эскиз.