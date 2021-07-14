Зачем Литва обматывает себя колючей проволокой

Инженерное сооружение должно предотвратить доступ в страну незваным гостям. Фото: Министерство обороны Литвы.

В эти недели соседняя с нами Литва очень похожа на Грецию 5-6-летней давности. Не только из-за тропической жары, которая никак не уходит, но и из-за миграционного кризиса.

Еще относительно недавно границы Евросоюза трещали под массами обрушившихся на них беженцев. Что-то похожее, хотя и не в таких масштабах, происходит и сегодня. Сотни мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран штурмуют литовскую границу со стороны Белоруссии. На момент написания этого материала на территорию ЕС проникло уже 1676 человек, к концу недели их количество наверняка перевалит за 2 тысячи. Но где Белоруссия и где Ближний Восток, Средняя Азия и страны Африки? Элементарные знания географии подталкивают к выводу, что сложившаяся ситуация - вряд ли естественная.

Батька пообещал - батька сделал

Если коротко - нынешний кризис стал прямым следствием противостояния Вильнюса с белорусским президентом Александром Лукашенко. Литва не считает его избранным главой государства, приютила у себя армию белорусских оппозиционеров во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, постоянно лоббирует новые санкции в отношении Белоруссии. Напряжение дошло практически до точки невозврата - стороны выслали почти всех дипломатов, в столицах осталось лишь по одному консульскому работнику и несколько технических сотрудников. Такого не было еще никогда.

У Белоруссии немного инструментов для ответов на санкции. По всей видимости, поток нелегалов в Литву стал одним из них. В Минске этого, кажется, особо и не скрывают.

- Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их ловить, - обращаясь к литовским властям, заявил Александр Лукашенко еще в конце мая.

И вскоре литовским пограничникам пришлось пачками вылавливать мигрантов - в основном иракских курдов. Сначала по 20-30 человек, а потом уже по 50-100 в сутки. Был день, когда задержали сразу 160 человек. Это только те, кто попался.

«Где тут дорога на Париж?»

Протяженность литовско-белорусской границы - свыше 700 км. Две трети рубежей не оборудованы никакими преградами. Граница настолько дырявая, что ее нечаянно нарушают даже грибники: то белорусские в Литву забредут, то литовские в соседских лесах заплутают.

Нелегальная миграция существовала всегда, но до последнего времени была относительно небольшой, за весь прошлый год задержали только 80 человек. Все сразу попросили убежища, но их конечной целью являются куда более благополучные страны Западной Европы. В Литве даже ходит байка, якобы основанная на реальных событиях. Встретили пограничники уже на литовской территории группу нелегалов, а те давай зубы заговаривать. Мол, границу перешли легально, мы вообще туристы из Ирака, наслаждаемся красотами природы, можете даже документы не проверять, все законно. И как только старшему группы показалось, что им поверили и документы уже не потребуют, он с детской непосредственностью спросил:

- Простите, а где тут дорога на Париж?

Выстрелы за окнами

Пабраде - небольшой городок неподалеку от Вильнюса, фактически пригород литовской столицы. Здесь расположен центр регистрации иностранцев, первое учреждение, куда на временное проживание попадают все нелегалы. Высокие стены, колючая проволока - все это напоминает тюрьму, хотя режим относительно свободный. Беженцам даже иногда разрешают съездить, например, в Вильнюс. Только обязательно нужно вернуться к отбою.

Но так было в относительно спокойное время, когда центр не был заполнен даже на треть. С началом кризиса за считанные дни он оказался переполнен. А в начале июля жители Пабраде испуганно зашторивали окна, за которыми слышались истошные крики, с сиренами мчалась полиция и спецслужбы, звучали выстрелы. Пресловутые курды, недовольные условиями содержания, устроили бунт, который усмиряли слезоточивым газом. Стреляли, к счастью, в воздух. Пока…

Рядом с переполненным центром уже вырос палаточный городок. Сейчас строят еще один, на тысячу мест - в курортном Друскининкае. Кроме того, закупали контейнерные домики, нелегалов размещали в помещениях пограничного училища, а то и прямо на заставах. Когда и там места кончились, была объявлена общереспубликанская экстремальная ситуация - специальный режим, серьезнее которого только чрезвычайное и военное положение. В этом случае все самоуправления по первому требованию центральных властей обязаны предоставлять свои помещения. В данном случае, конечно же, для расселения нелегалов, которые теперь могут оказаться где угодно - хоть в приморской Клайпеде, хоть у границы с Латвией. Самым худшим сценарием называют поток в 300 нелегалов в сутки. Именно столько, по подсчетам специалистов, прилетают в Минск прямыми авирейсами из Багдада, турецких и африканских городов.

Невеликая литовская стена

Всего месяц кризиса - и в Вильнюсе пришли к решению полностью отгородиться от Белоруссии. Вдоль границы принялись растягивать колючую проволоку, призвав на помощь армию. Социальные сети тут же отозвались анекдотом: «Как только в Белоруссии узнали о литовском заборе из «колючки», кусачки и лестницы в стране стали самым дефицитным товаром».

Этот самый забор, оборудованный камерами видеонаблюдения, тепловизорами и прочими хитроумными устройствами, обойдется в сумму порядка 50 млн евро (4,5 млрд рублей). Евросоюз обещает помочь, в том числе и финансами.

А вот что ожидает тех, кто все-таки проник на территорию Литвы. Фото: Службы охраны госграницы Литвы.

Литовское руководство уверено, что официальный Минск не просто перестал контролировать границу и закрывает глаза на группы нелегалов, а максимально им помогает, чуть ли не на автобусах прямо из аэропорта к границе подвозят. И уже требует новых санкций, убеждая Еврокомиссию, что ситуацию следует рассматривать, как «гибридное нападение». С понедельника, 12 июля к границе начали стягивать воинские подразделения, поскольку МВД объявило, что их силы полностью исчерпаны, задействован весь личный состав, а пограничники дежурят по две смены кряду.

- Если масштабы проблемы вырастут, армия может быть привлечена для оказания помощи государственным и муниципальным ведомствам, - подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Местные жители тоже мобилизуются, только с другой целью - не позволить разместить у себя по соседству нелегалов. Тысячи граждан подписывают соответствующие петиции, в соцсетях грозят блокировать дороги. И все больше кажется, что это только начало настоящего кризиса.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Под соусом солидарности

Нынешнее решение срочно отгородиться от соседей - уже не первое подобное действие литовских властей. В 2017-2018 годах Вильнюс громко провозгласил о намерении возвести забор на границе с Калининградской областью РФ. Никакой чрезвычайной ситуации там не наблюдалось, просто Литва решила отдать дань политической моде. Участок длиной в 135 км оборудовали под телекамерами европейских СМИ, сопровождая все это словами о солидарности с Украиной, которая свой забор на российской границе в итоге достроить так и не смогла.