Банк «Открытие»: каждый пятый россиянин планирует обзавестись загородной недвижимостью

19% россиян заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Основные плюсы жизни за городом – свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы – дорога и слаборазвитая инфраструктура. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Почти у половины россиян есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 32% респондентов. Больше всего дачников в Москве и Подмосковье (38%), меньше всего – на Северном Кавказе (18%). Капитальный дом есть у 14% россиян. Тут в силу традиций и географических особенностей лидирует Северный Кавказ (23%)

19% россиян заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 35% не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) россияне называют жизнь на природе и свежий воздух (88%), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (45%), возможность вырастить детей более здоровыми (33%).

Основными минусами загородного жилья стали далекое расстояние от города и неудобства в пути (56%), слаборазвитая инфраструктура - магазины, дороги, развлечения - (54%), высокая цена ухода за домом (35%), необходимость ухаживать за земельным участком (33%) и невозможность жить там круглый год (28%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.