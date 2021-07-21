«Это сюрреализм»: Калининградские власти просят убрать норму о брутто-перевесе из КоАП

За «лишний» вес предусмотрены огромные штрафы. Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти просят ликвидировать избыточные таможенные процедуры при транзите в Калининградскую область товаров из других регионов России. Для этого необходимо исключить норму о недостоверных сведениях о весе брутто из новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом на заседании областного правительства сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Калининградской области Светлана Нижегородова.

Губернатор Антон Алиханов напомнил, что соответствующая норма появилась в 90-х годах. В то время был дефицит паллет, основной груз при перевозках ставили на несколько паллет, которые затем продавали как отдельный товар. Чтобы бороться с этим явлением, в КоАП РФ появилась статья о брутто-перевесе.

- С тех пор минуло много десятилетий, никакой потребности в этих паллетах уже нет, но в КоАПе эта формулировка сохранилась. При перевозке паллета может набрать в себя влагу. В результате с весом-нетто все в порядке, а вот с брутто - перевес. И неважно, на сколько килограммов, хоть 5 кг, хоть 100 кг, да хоть 1 кг - штраф, - сказал глава региона и привел пример с перевозкой мяса из одного филиала российской компании в другой.

- Отвезли нашего калининградского бычка в Брянск, докормили до нужной кондиции, размеров, забили, упаковали мясо в упаковку и везут обратно в Калининград. Если паллета, на которой лежит мясо, впитала в себя влагу, ну, например, стояла на улице под дождем и оказалась на килограмм тяжелее, чем было заявлено в декларации, надо заплатить штраф. При этом пломбы не нарушены. Посмотришь на ситуацию - просто бред, с другой стороны - есть норма, - сказал Антон Алиханов.

По словам бизнес-омбудсмена, штраф за это нарушение составляет до 150 тысяч рублей, и что самое страшное – таможня имеет право изъять товар. Хотя, вроде никто ничего не нарушил, никакого ущерба не нанес…

- Примеров очень много, бизнес не видит никакой логики привлечения к ответственности, когда везется российский товар из российского региона в российский регион. Он идентифицирован таможней как российский товар, не облагаемый никакими пошлинами, и вдруг из-за какой-то разницы в весе возникает административная ответственность, - сказала Светлана Нижегородова. - Это настолько барьер сейчас, хотя даже таможенная служба признает, что это не слишком тяжелое нарушение, но за нее не предполагается предупреждение, сразу штраф.

- То, о чем вы говорите, это вообще сюрреализм, Сальвадор Дали переворачивается в гробу, жалея, что он не может описать это, - сказал губернатор. - Давайте выйдем с предложением, что невозможно все эти таможенные вещи рассматривать как серьезные правонарушения. Тут-то что? Ведь нарушение брутто-веса не ведет ни к чему, с точки зрения собираемости таможенных сборов, за что платить 150 тысяч рублей штрафа?

Светлана Нижегородова сообщила, что этот вопрос уже вынесен на рассмотрение межведомственной рабочей группы по новой редакции КоАП РФ.

- Хотелось бы, чтобы точка в этом вопросе была поставлена, - сказала калининградский бизнес-омбудсмен.