Истории первых переселенцев: «Из совхозного детсада некоторые доярки детей по году не забирали»

Таисия с мужем и друзьями в Большаково. Фото: семейный архив.

Масло, селедка и первое мороженое

Таисия Ивановна Григорьева (в девичестве Хализова) родилась 20 октября 1938 года в селе Брусовое Поныровского района Курской области. Когда началась война, Таисии шел только третий год.

- Я совсем немного помню. Знаю, что дом наш немцы заняли и сделали там сапожную мастерскую, а мы жили в сарае. Помню, как мы, дети, за мамину юбку держались, когда снаряды летели. Помню, что свет у нас был от гильзы с фитилем, которую каким-то горючим заправляли. Еще помню, как наши солдаты в военную машину нас погрузили и повезли куда-то. Маму нашу звали Антониной Васильевной, и нас у нее двое было: я и сестра Люда с 1936 года. А уже после войны, в 1946 году, братик Юра родился.

Таисия (крайняя справа), колхоз «Коммунар». Фото: семейный архив.

Глава семейства, Иван Григорьевич Хализов, был призван в армию с первых дней войны и служил писарем в инфекционном госпитале. Принимал участие в боях за освобождение Ленинграда. Пытаясь вынести своего товарища с поля боя, в апреле 1942 года он получил тяжелое ранение. Кроме того, как сообщают наградные документы, Иван Хализов поднимал боевой дух красноармейцев рассказами о своей родной сестре, убитой немцами в Поныровском районе.

- Когда папа с фронта вернулся, мы были в нашем родном поселке Брусовое. Наш дом после отступления немцев уцелел, но отец послушал вербовщиков и сообщил нам, что мы поедем в Восточную Пруссию. Ехали мы поездом, и почему-то запомнилось, что ели мы там масло и селедку. На одной из остановок родители мороженое нам купили, круглое такое. Я-то не соображала, что это, целиком его в рот засунула, и как-то не по себе мне сделалось – очень холодное оно. Так в 1947 году мы приехали в Черняховский район, в колхоз «Коммунар». Там мы выбрали себе хороший немецкий дом. Двери очень красивые были, полы крашеные, а в сараях – уютно как в комнатах. Еще помню, что мы с сестрой каких-то бус себе на шею понавешали и ходили в них. Потом голод начался (скотины-то у нас своей не было), и мы с другими ребятишками бегали в поле колоски собирать, а нас оттуда объезчики на лошадях гоняли.

«Учителя не ходят в туалет»

Несмотря на полуголодное существование, жизнь в колхозе, по словам Таисии Ивановны, не была скучной.

- Когда народ в клуб шел, со всех сторон слышались частушки и песни. А в самом клубе босиком плясали под радиолу, балалайку и гармошку. Гармошка – это вообще был праздник. Но что мы тогда ели – страшно вспомнить. Сныть, щавель, смолу с вишни. Хлеб и сахар после войны были великим счастьем. Мама нам с сестрой иногда насыпала по кучечке сахарного песка на столе, я-то съедала мигом и лезла к Люсе. Как она начинала ругаться! А я – в слезы.

Сколько времени Хализовы прожили в колхозе «Коммунар», Таисия Григорьева вспомнить затрудняется, зато хорошо помнит, что после него семья перебралась в совхоз № 12 Большаковского района, который с 1955 года стал называться «Краснянским» (сегодня это окрестности поселка Красное Славского района).

- В Курской области я только один класс закончила, а тут я, по-моему, в трех разных школах успела поучиться. Для нас, сельских детей, учителя были небожителями, святыми. В первом классе я даже думала, что они в туалет не ходят. Отлично помню, как моих одноклассников учителя лупили указкой по башке, в угол тоже ставили. Мне не доставалось, я дисциплинированной была. Страх перед учителем в нас был до старших классов. Если в клуб придем, а там учитель, то никаких потасовок там не происходило. Последняя моя школа была в Черняховске, где я десятый класс закончила. А вот отец наш всю жизнь работал бухгалтером, несмотря на свои четыре класса образования. Писал он красиво, но, конечно, без знаков препинания. Однако нужно отдать ему должное – бухгалтерское дело он хорошо знал. Как-то, помню, по геометрии я двойку схватила – теорему не поняла совершенно. Пришла домой вся в слезах, а отец начал меня расспрашивать, в чем дело. Потом он дрова наколотые начал на полу раскладывать, и на этих дровах так хорошо мне теорему объяснил, что на следующий день я сама руку тянула, чтобы рассказать все. Но меня так и не спросили.

Стыдно «голосовать»

В Черняховске Таисия Хализова жила в школьном общежитии. От «Краснянского» совхоза до него было около 30 километров, поэтому сбегать оттуда домой, чтобы поесть, не получалось. Несмотря на то, что при общежитии была столовая, обеспечивать ее продуктами обязаны были сами ученики.

Тася (слева) с подругой, 1950-е годы. Фото: семейный архив.

- И свеклу, и морковь, и капусту, и сахар мы должны были приносить, но у меня ничего этого не было, потому что мама не работала, а папа получал 50 рублей. Я тогда, конечно, тоже не работала, потому что десятилетку закончила только в 1956 году. На субботу и воскресенье мы расходились по домам. То, бывало, молока у родителей возьмем, то из выданных на неделю денег выкроим немного и хлебушка купим. К концу недели мы уже сильно голодали – только лук ели с водой и черным хлебом. Добирались до дома, конечно, пешком - мы тогда стеснялись руку поднимать, чтобы «проголосовать», потому что как-то стыдно было, вот и шли с сестрой ножками туда и обратно. Только однажды в машину залезли, а денег ни копья нет. В пути шофер оплаты проезда потребовал, а мы из кузова кричим, что нет у нас ничего. Он нас и высадил. Холод был собачий, а у меня капроновые чулки и резиновые ботики. Как мы дошли тогда, не знаю. Ног я своих не чуяла.

«Детсадовцы звали меня мамой»

Первые заработки у Таисии начались только с 1957 года – она пошла в совхоз «Краснянский» учетчиком-лаборантом.

- А потом я стала заведующая детским садом. Он у нас как детский дом был, потому что некоторые доярки детей сдавали и по году их не забирали. Меня половина детей мамой звала. Мы и купали их, и стригли. Обстригала я, конечно, как умела. Однажды пацана одного обкорнала лесенкой, а мать его пришла забирать и скандал устроила: «Если он литовец, то его так стричь можно?». В итоге, я ей ответила, что ребенок ее зарос, и в следующий раз пусть она сама его стрижет.

С мужем Виктором наша героиня познакомилась в нашем краснянском клубе. Фото: семейный архив.

Таисия и Виктор Григорьевы. Фото: семейный архив.

В 1960 году Таисия Ивановна вышла замуж и переехала в Большаково.

- С мужем Виктором я в нашем краснянском клубе познакомилась. Он в совхозе трактористом работал, только-только из армии пришел, на велосипеде ездил. А для моего младшего брата велосипед был – что-то такое, о чем можно было только мечтать. И вот мой Витя дал Юрке велосипед, и тот покатил домой довольный. А раз велосипед забрать нужно было, муж мой будущий меня и провожал. Восемь месяцев мы так провожались, а потом поженились.

В Большаково наша героиня нашла и новую работу - устроилась в районный суд секретарем заседаний с зарплатой в 37 рублей.

- Работа была ответственная - если слово не так напишешь, могли и приговор отменить. Тогда часто взыскивали с колхозников за падеж скота. Но бывали и убийства, и изнасилования. Один закрытый суд как раз был по изнасилованию несовершеннолетней. Еще помню несчастный случай: солдат уснул в сене, а хозяин стога запорол его вилами. Работа моя через три года закончилась с расформированием Большаковского района – все наши функции в Славск перевели, а я пошла в райпо работать, и оттуда 30 лет не уходила. Сначала блюда калькулировала, потом меня статистиком сделали, далее ревизором и старшим ревизором.

Таисия Ивановна Григорьева. Фото: Иван МАРКОВ

На пенсию Таисия Ивановна вышла в 1993 году. Сегодня она проживает в поселке Большаково.