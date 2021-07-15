В Калининград приедут злой Дзюба и 4 тысячи фанатов из Москвы и Питера

Дзюба уже дважды играл в нашем городе в составе сборной России. Фото: Александр Подгорчук

В эту субботу, 17 июля, стадион «Калининград» впервые в своей истории примет матч за Суперкубок России по футболу. Судьба встречи в какой-то момент висела на волоске - из-за сложной обстановки с коронавирусом игру могли перенести в другой город. Желающих принять статусную встречу у себя было хоть отбавляй, но в итоге битва за Суперкубок все-таки состоится в нашем городе.

Посещаемость стадиона ограничили цифрой в 70%, или примерно 24 500 человек. «Зениту» и «Локомотиву» разрешили реализовать по две тысячи билетов на сектора активной поддержки. Для фанатов питерской команды выделили места на Южной трибуне D, для болельщиков москвичей - места на Северной трибуне B. Оставшиеся билеты поступили в свободную продажу и уже активно раскупаются. Предъявлять QR-код на входе не потребуется, но надеть маску и соблюдать прочие привычные уже правила придется.

Составы команд пока не объявлены, но мы наверняка увидим на поле практически всех звезд. Для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы нынешний визит в Калининград может стать уже третьим. До этого форвард приезжал к нам в составе сборной России и каждый раз встречал теплую поддержку. Один из болельщиков даже подарил футболисту его портрет. Впрочем, после неудачи на чемпионате Европы настроение Артема наверняка будет не столь радостным. Зато настрой, судя по интервью, очень боевой.

- «Локомотив» - самый неудобный соперник для нас, мы часто вничью играем. Было обидное поражение в матче за Суперкубок в 2019 году, когда мы выигрывали, но уступили 2:3. Это была пощечина. Сейчас снова будет Суперкубок с ними. Они будут долго помнить 1:6 (майское поражение от «Зенита» в Премьер-лиге. - Ред.) и захотят отомстить. Нам нужно быть к этому готовыми. Как бы в обраточку не прилетело, - предупредил Дзюба в интервью «Р-Спорт».

Субботняя игра начнется в 18.00 по калининградскому времени. Все, кто не смог или не захотел идти на стадион, получат возможность посмотреть матч по телевизору. Розыгрыш Суперкубка в прямом эфире покажет Первый канал.

КСТАТИ

Большинство игроков, которые прилетят в Калининград, уже привились от коронавируса, некоторые (тот же Дзюба) - уже переболели. В пресс-службе «Зенита» отметили «высокий уровень сознательности футболистов и сотрудников», однако называть точное количество вакцинированных не стали. Известно, что наставник «Зенита» Сергей Семак сделал укол еще в январе. Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поставил первый укол Pfizer в начале июля.